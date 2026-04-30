Ceny ropy naftowej znów rosną na światowych rynkach. W czwartek o poranku baryłka ropy Brent kosztuje ok. 113 dolarów, a ropy teksańskiej - ok. 109 dolarów. Dzień wcześniej portal Axios przekazał, że armia USA ma poinformować prezydenta Donalda Trumpa o scenariuszach ewentualnych dalszych działań w wojnie z Iranem.

Ropa znów drożeje

W czwartek maksymalne ceny paliw na stacjach to 6,28 zł/l benzyny 95-oktanowej, 6,77 zł/l benzyny 98-oktanowej oraz 7,14 zł/l oleju napędowego. Niestety, stawki te mogą wkrótce wzrosnąć.

Ceny ropy naftowej ponownie wzrosły na światowych rynkach. W czwartek o poranku stawki za ten surowiec zanotowały poziom najwyższy od połowy kwietnia. Baryłka ropy Brent kosztuje ok. 113 dolarów, a ropy teksańskiej - ok. 109 dolarów.

Z kolei ceny ropy Brent na ICE w kontraktach na czerwiec wynoszą aż 123,61 dolarów za baryłkę. Jak informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, rynek obawia się dalszych podwyżek i trwającej wojny.

Reakcja na doniesienia ws. planu ataków

Na rynek dotarły informacje, że prezydent USA Donald Trump rozważa opcje militarne wobec Iranu. Jak poinformował w środę portal Axios, Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) przygotowało plan fali "krótkich i silnych" ataków na Iran, mający na celu przełamanie impasu w negocjacjach USA z Teheranem.

Z ustaleń serwisu wynika, że proponowana fala ataków prawdopodobnie objęłaby cele infrastrukturalne. Iran zapowiedział wcześniej, że uszkodzenie irańskiej infrastruktury naftowej wywoła nieproporcjonalnie silną odpowiedź Teheranu wobec krajów popierających takie działania.

Z kolei inny plan USA zakłada przejęcie kontroli nad częścią cieśniny Ormuz, aby umożliwić ponowne jej otwarcie dla statków handlowych - podał portal. Axios zauważył, że taki scenariusz może wymagać udziału amerykańskich sił lądowych.

Po publikacji serwisu cena ropy Brent na rynkach w Azji wzrosła o prawie 7 proc. do ponad 126 dolarów za baryłkę, co stanowi najwyższy poziom od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku - podkreśliła telewizja BBC.

Ceny ropy rosły już wcześniej w środę po doniesieniach, że Waszyngton przygotowuje się do przedłużonej blokady ruchu statków z i do irańskich portów . Prezydent USA odrzucił bowiem irańską propozycję zakładającą otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady portów oraz przesunięcie rozmów o programie nuklearnym na później.

Impas w negocjacjach pokojowych

Zawieszenie broni pomiędzy USA a Iranem obowiązuje od 8 kwietnia, jednak ostatnie próby nakłonienia negocjatorów USA i Iranu do spotkania jak dotąd nie przyniosły skutku.

Zarówno USA jak i Iran utrzymują blokadę cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku dla transportu surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu.

Blokada cieśniny to odpowiedź Iranu na ataki na cele w tym kraju, rozpoczęte 28 lutego przez USA i Izrael. Wstrzymanie ruchu statków przez ten szlak morski - którym przed wojną przepływało około jednej piątej światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego - wywindowało ceny surowców i paliw na światowych rynkach. Wysokie ceny energii zagrażają wzrostowi gospodarczemu, gdyż wywierają presję na konsumentów i firmy, a jednocześnie napędzają inflację.

Obecnie wydaje się, że amerykańsko-irańskie rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie. USA zapowiedziały, że będą blokowały porty irańskie, dopóki Teheran będzie zagrażał statkom próbującym przepłynąć przez cieśninę Ormuz.