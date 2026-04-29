"We wrześniu do porządku prac rządu ma trafić ustawa włączająca ‘małpki’ do systemu kaucyjnego" - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, po spotkaniu z Pauliną Hennig-Kloską, ministrą klimatu i środowiska. Szefowe resortów spotkały się podczas dodatkowego posiedzenia klubu parlamentarnego Polski 2050 we wtorek wieczorem. Na wpis Pełczyńskiej-Nałęcz szybko odpowiedziała Hennig-Kloska - oznajmiła, że decyzja ws. "małpek" nie zapadła pod wpływem wtorkowej rozmowy.
We wtorek późnym wieczorem Pełczyńska-Nałęcz poinformowała na platformie X, że rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050 z udziałem Hennig-Kloski. "Rozmawiamy o naprawie systemu kaucyjnego i Czystego Powietrza. Dziękuję Pani Minister za przyjęcie naszego zaproszenia" - napisała minister funduszy i polityki regionalnej.