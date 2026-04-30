W czwartek Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek inflacji.

W kwietniu 2026 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku były wyższe rok do roku o 3,2 proc. (wskaźnik cen 103,2).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,6 proc. (wskaźnik cen 100,6).

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 3,0 proc. rdr i o 0,4 proc. mdm.

W stosunku do kwietnia 2025 roku najbardziej podrożały paliwa - o 8,4 proc., a także energia - o 4,7 proc. Żywność zdrożała o 1,9 proc.