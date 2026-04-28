Najnowsze badania naukowców rzucają nowe światło na przyszłość kontynentu afrykańskiego. Okazuje się, że Afryka jest znacznie bliżej podziału, niż do tej pory sądzono. Pod powierzchnią wschodniej części kontynentu, w rejonie słynnego Turkana Rift, skorupa ziemska osiągnęła krytyczną cienkość. To nie tylko zwiastun narodzin nowego oceanu w przyszłości, ale także klucz do zrozumienia, dlaczego właśnie tam zachowało się tyle śladów naszych przodków.

Turkana rift na zdjęciu satelitarnym / SCIENCE PHOTO LIBRARY/Science Photo Library/East News / East News

Nowe badania wykazały, że skorupa ziemska pod Turkana Rift jest dużo cieńsza niż wcześniej sądzono.

Proces "neckingu", czyli rozciągania i ścieńczania skorupy, jest kluczowym etapem rozłamu kontynentu, który może w przyszłości doprowadzić do powstania nowego oceanu.

Turkana Rift jest częścią Systemu Wielkich Rowów Afrykańskich, gdzie afrykańska płyta tektoniczna oddziela się powoli od płyty somalijskiej.

Region ten jest również skarbnicą naukową dla badań nad ewolucją człowieka.

Wschodnia Afryka od lat fascynuje naukowców nie tylko jako kolebka ludzkości, ale także jako miejsce spektakularnych procesów geologicznych. Najnowsze badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Nature Communications" rzucają nowe światło na przyszłość tego regionu. Okazuje się, że pod powierzchnią słynnego Turkana Rift na terytorium Kenii i Etiopii skorupa ziemska jest znacznie cieńsza, niż dotąd sądzono. To oznacza, że proces rozłamu kontynentu jest już na bardzo zaawansowanym etapie.

Turkana Rift, będący częścią rozległego Systemu Wielkich Rowów Afrykańskich, rozciąga się na długości około 500 kilometrów. To właśnie tutaj afrykańska płyta tektoniczna powoli, ale nieubłaganie oddziela się od płyty somalijskiej. Ruch ten, choć mierzalny zaledwie w milimetrach rocznie - dokładnie 4,7 mm - ma kolosalne znaczenie dla przyszłości całego kontynentu.

"Necking" - geologiczny sygnał alarmowy

Naukowcy z Lamont-Doherty Earth Observatory przy Uniwersytecie Columbia, we współpracy z Turkana Basin Institute, przeprowadzili szczegółowe badania sejsmiczne regionu. Analizując, jak fale dźwiękowe przemieszczają się przez podziemne warstwy, odkryli, że w centrum rowu skorupa ziemska ma zaledwie 13 kilometrów grubości. Dla porównania, poza rowem jej grubość przekracza 35 kilometrów. Ten dramatyczny kontrast to efekt procesu zwanego "neckingiem" - rozciągania i ścieńczania się skorupy w środkowej części rowu.

To właśnie "necking" jest kluczowym etapem w rozpadzie kontynentu. Jak podkreśla Christian Rowan, główny autor badania, im cieńsza staje się skorupa, tym łatwiej dochodzi do dalszego rozłamu. W końcu może dojść do całkowitego pęknięcia i powstania nowego oceanu. Choć proces ten trwa miliony lat, naukowcy są zgodni - Afryka jest już na zaawansowanym etapie tej geologicznej transformacji.

Historia Turkana Rift sięga 45 milionów lat wstecz, ale to właśnie po serii gwałtownych erupcji wulkanicznych około 4 milionów lat temu rozpoczął się proces "neckingu". Przed nami jeszcze kilka milionów lat, zanim w szczelinach pojawi się nowy oceaniczny basen, a wody Oceanu Indyjskiego zaczną zalewać powstałą dolinę. Jednak to, co dzieje się dziś, daje naukowcom unikalną okazję do obserwacji procesu, który w przeszłości ukształtował wszystkie dzisiejsze kontynenty.

Co ciekawe, badacze odkryli również ślady wcześniejszego epizodu riftingu, który nie doprowadził do pełnego rozłamu. Pozostawił jednak skorupę cieńszą i słabszą, przygotowując grunt pod obecny etap.

Turkana - nie tylko kolebka ludzkości, ale i geologiczny skarbiec

Turkana Rift to nie tylko miejsce spektakularnych przemian geologicznych. To także jeden z najważniejszych regionów dla badań nad ewolucją człowieka. Do tej pory odkryto tu ponad 1200 skamieniałości homininów z ostatnich 4 milionów lat - to aż jedna trzecia wszystkich takich znalezisk w Afryce.

Przez lata uważano, że to właśnie tu narodziła się ludzkość. Najnowsze badania sugerują jednak, że to nie wyjątkowość miejsca, a specyficzne warunki geologiczne sprawiły, że ślady naszych przodków zachowały się tu tak dobrze.

Po erupcjach wulkanicznych i rozpoczęciu "neckingu" teren rowu zaczął się zapadać. Powstały w ten sposób basen szybko wypełniły drobnoziarniste osady, które idealnie zakonserwowały szczątki dawnych mieszkańców tych ziem. To właśnie dlatego Turkana Rift jest dziś prawdziwym archiwum historii człowieka.

Odkrycia zespołu naukowców z USA i Wielkiej Brytanii nie tylko zmieniają nasze spojrzenie na geologiczną przyszłość Afryki, ale także otwierają nowe perspektywy dla badań nad ewolucją człowieka. Wyniki te mogą posłużyć do tworzenia bardziej zaawansowanych modeli tektonicznych, które pozwolą lepiej zrozumieć, jak zmiany klimatyczne i geologiczne wpływały na rozwój naszych przodków.