Tegoroczna majówka nie rozpieszcza – jako że 3 maja wypada w niedzielę, długi weekend będzie trwał tylko trzy dni (1 maja wypada w piątek). Kolejna szansa na dłuższy odpoczynek pojawi się dopiero w czerwcu. Przy odpowiednim planowaniu możemy jednak odpoczywać ponad dwa tygodnie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Tegoroczna majówka będzie krótka. Święto Pracy wypada w piątek, a święto uchwalenia Konstytucji 3 maja w niedzielę, co oznacza, że pracownicy wolne od pracy będą mieli jedynie w piątek.

Kolejna szansa na dłuższy odpoczynek pojawi się dopiero w czerwcu. Boże Ciało przypada w czwartek 4 czerwca - wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, by cieszyć się czterodniowym weekendem.

W sierpniu również można zyskać dodatkowy dzień wolny. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) wypada w sobotę, co oznacza możliwość odebrania dnia wolnego w innym terminie.

Jesienią możliwości są ograniczone. Wszystkich Świętych (1 listopada) przypada w niedzielę, więc nie daje dodatkowego dnia wolnego. Lepiej wygląda sytuacja w przypadku Święta Niepodległości - 11 listopada wypada w środę. Przy odpowiednim zaplanowaniu urlopu można wtedy zorganizować nawet 5- lub 9-dniowy wypoczynek.

Nawet ponad dwa tygodnie wolnego pod koniec roku

Najlepsza okazja na długi urlop przypada jednak na przełom roku. Święta Bożego Narodzenia (24-27 grudnia) tworzą naturalny, czterodniowy blok wolnego. Wystarczy wziąć trzy dni urlopu przed świętami, by zyskać aż 9 dni odpoczynku. Dodatkowo za drugi dzień świąt przypadający w sobotę przysługuje dzień wolny do odebrania.

Ci, którzy zachowają więcej dni urlopowych, mogą wydłużyć przerwę aż do Nowego Roku. W połączeniu z weekendem daje to nawet 16 dni nieprzerwanego odpoczynku.

W 2026 roku pracownikom przysługuje łącznie 14 dni ustawowo wolnych od pracy, z czego po majówce pozostaje jeszcze 10. Odpowiednie planowanie urlopu pozwala maksymalnie wykorzystać ten kalendarz i wydłużyć czas wypoczynku.