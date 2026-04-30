Polski hymn narodowy, znany jako "Mazurek Dąbrowskiego", to jeden z najważniejszych symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego historia sięga końca XVIII wieku i wiąże się bezpośrednio z walką o niepodległość.

Hymn Polski krok po kroku: pochodzenie, oficjalny tekst i jego ewolucja

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Geneza i autorstwo

Słowa hymnu napisał Józef Wybicki w 1797 roku we włoskim mieście Reggio nell’Emilia. Pieśń powstała dla Legionów Polskich dowodzonych przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego, które walczyły u boku Napoleona. Pierwotnie utwór nosił tytuł "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" i miał podtrzymywać ducha walki wśród żołnierzy.

Oryginalny tekst a współczesna wersja

Choć tekst hymnu wydaje się dobrze znany, na przestrzeni lat uległ pewnym zmianom. Oryginalna wersja była dłuższa i zawierała więcej zwrotek niż obecnie wykonywana.

Najważniejsze różnice:

Liczba zwrotek : pierwotnie hymn składał się z sześciu zwrotek, dziś oficjalnie śpiewa się cztery.

: pierwotnie hymn składał się z sześciu zwrotek, dziś oficjalnie śpiewa się cztery. Kolejność zwrotek : w oryginale kolejność była inna niż obecnie przyjęta. Na przykład zwrotka zaczynająca się od słów "Jak Czarniecki do Poznania..." znajdowała się w innym miejscu.

: w oryginale kolejność była inna niż obecnie przyjęta. Na przykład zwrotka zaczynająca się od słów "Jak Czarniecki do Poznania..." znajdowała się w innym miejscu. Treść niektórych wersów: drobne zmiany językowe wynikały z ewolucji języka polskiego i standaryzacji tekstu. Współczesna wersja została dostosowana do norm językowych oraz uproszczona, by była bardziej zrozumiała i łatwiejsza do wspólnego śpiewania.

Przykładowo, pierwsza zwrotka oryginału brzmiała :

"Jeszcze Polska nie umarła

Kiedy my żyjemy

Co nam obca moc wydarła

Szablą odbijemy"

A refren :

"Marsz, marsz Dąbrowski

Do Polski z ziemi włoski

Za twoim przewodem

złączem się z narodem"

Dwie zwrotki, których dziś nie śpiewamy brzmiały :

"Niemiec Moskal nie osiędzie

Gdy jąwszy pałasza

Hasłem wszystkich zgoda będzie

I ojczyzna nasza"

i

"Na to wszystkich iedne głosy

Dosyć tej niewoli

Mamy racławickie kosy

Kościuszkę Bóg pozwoli"

Oficjalny tekst hymnu został zatwierdzony dopiero w 1927 roku, a jego obowiązująca wersja jest ściśle określona przepisami.

Znaczenie i symbolika

Hymn odwołuje się do idei niepodległości i nadziei na odzyskanie państwa. Słowa "Jeszcze Polska nie zginęła" stały się jednym z najważniejszych haseł narodowych. Utwór podkreśla również znaczenie wspólnoty, walki oraz wiary w powrót ojczyzny na mapę Europy.

Ciekawostki:

"Mazurek Dąbrowskiego" nie od razu stał się hymnem Polski — oficjalnie został nim dopiero w 1927 roku, choć wcześniej pełnił tę funkcję nieformalnie.

Melodia hymnu oparta jest na rytmie mazurka, tradycyjnego polskiego tańca ludowego.

W czasie II wojny światowej hymn był zakazany przez okupantów, jednak Polacy śpiewali go potajemnie jako wyraz oporu.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. rozważano, by naszym hymnem stała się "Rota".

Współczesne wykonanie

Obecnie hymn wykonuje się w tempie umiarkowanym, z zachowaniem powagi i szacunku. Obowiązują określone zasady — podczas jego śpiewania należy stać na baczność, powinno się zdjąć nakrycie głowy.

"Mazurek Dąbrowskiego" pozostaje nie tylko pieśnią historyczną, ale także żywym symbolem polskiej tożsamości narodowej, łączącym kolejne pokolenia.