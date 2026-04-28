"Dlaczego prezydent Nawrocki wetował ustawy ws. kryptowalut? Czy wiedział o ingerencji rosyjskiej mafii? Czy jego przedstawiciele spotykali się z rosyjską mafią?" – pytał w Porannej rozmowie w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, komentując aferę Zondacrypto. Zdaniem polityka, jest to temat, którym mogłaby zająć się komisja śledcza. Odnosząc się do wniosków o wotum nieufności m.in. dla minister zdrowia, wskazał, że Lewica krytycznie ocenia służbę zdrowia, ale jej problemy "można rozwiązać w ramach koalicji".

Nie rząd, nie koalicję - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty, pytany, czy afera Zondacrypto może "wysadzić" część polskiej sceny politycznej.

Dwa razy przygotowaliśmy ustawę w tej sprawie. Ta ustawa pierwsza, w momencie, gdy byłaby wprowadzona, to wydaje nam się, że zapobiegłaby części negatywnych działań związanych z Zondacrypto - stwierdził marszałek Sejmu. Czarzasty uważa, że sukcesem rządu w tej sprawie jest zaalarmowanie społeczeństwa, by uważało na wspomnianą firmę.

Prezydent Nawrocki argumentował, że zawetował dwie rządowe ustawy ws. kryptowalut, bo były to "dwa złe rozwiązania prawne".

Włodzimierz Czarzasty odpowiedział, pytając o możliwe powiązania środowiska prezydenta, PiS-u lub Konferedacji z rosyjską mafią, o możliwe branie łapówek za proces legislacyjny czy o to, za czyje pieniądze były organizowane imprezy, na których bywał prezydenta Nawrocki.

Prokuratura pracuje - stwierdził, dodając, iż "wiemy, że była ingerencja w całym system związany z tworzeniem ustawy w tej sprawie".

W opinii marszałka tematem mogłaby zająć się komisja śledcza.

Czarzasty o aferze Zondacrypto: Wymarzony materiał na komisję śledczą

"Wnioski o wotum nieufności zostaną obronione"

Wnioski o wotum nieufności zostaną obronione - zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty, pytany o czwartkowe głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski i minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

My bardzo krytycznie oceniamy funkcjonowanie służby zdrowia. Nie jesteśmy zadowoleni w tej chwili z systemu finansowania, nie jesteśmy zadowoleni z tego, co się dzieje w szpitalach. Jeżeli chodzi o systemowe rozwiązania, również jeżeli chodzi o kwestie systemu wynagrodzeń, to wydaje się, że wiele rzeczy po prostu się wyrwało spod kontroli. Sygnalizujemy to w ramach koalicji - powiedział marszałek.

Wskazał jednocześnie, że problemy te można rozwiązać w ramach koalicji.

