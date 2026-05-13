Nie da się pomagać mniejszości polskiej na Białorusi z Polski?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy nie da się pomagać mniejszości polskiej na Białorusi, będąc w Polsce?

Andrzej Poczobut odpowiedział, że w naszym kraju ta pomoc działa sprawnie, ale gorzej jest za samą wschodnią granicą.

Muszę zapoznać się z tym, jak wygląda dziś rzeczywistość Związku Polaków na Białorusi - powiedział, pytany, co będzie robił, jak wróci. Jego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której więcej dzieci będzie mogło uczyć się języka polskiego, polepszą się warunki do realizacji działań kulturalnych.

Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się los mój, Związku Polaków, Białorusi - mówił na naszej antenie Andrzej Poczobut. Dziennikarz wskazywał, że wpływ na to wszystko ma dziś "wielka polityka" - wojna w Ukrainie, pertraktacje białorusko-amerykańskie czy sytuacja gospodarcza na Białorusi.

Zdaniem naszego gościa trzymanie go w więzieniu nie ma sensu, skoro przez tyle lat nie zmienił zdania i nie odstąpił od swoich ideałów. Spierając się z opiniami, że "więcej zdziała za granicą niż na Białorusi", Poczobut pytał, po co w takim razie Łukaszenka go wypuścił albo po co miałby przeszkadzać mu w powrocie?

Działacz zapowiada, że w momencie, gdy odbędzie kurację i poprawi stan swojego zdrowia, natychmiast spróbuje wyjechać na Białoruś.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie naciska, bym nie wracał. Przekonują, używając argumentów, ale presji nie ma - przekazał Poczobut.

Polska bardzo dużo w ciągu tych wszystkich lat zrobiła dla mniejszości polskiej na Białorusi i funkcjonowała oraz funkcjonuje ona tylko dzięki wsparciu ze strony Polski. Za to należy podziękować - powiedział.

Białoruś wyrwie się spod kontroli Putina?

W mojej ocenie to nigdy nie był scenariusz realny - powiedział Andrzej Poczobut, spytany, czy wyciągnięcie Białorusi spod kontroli Rosji jest możliwe.

Dziennikarz, kreśląc profil białoruskiego przywódcy, wskazał, że ma on określone poglądy, bardzo mocno związane z Rosją i promujące tezę, że Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy to "jeden ruski naród".

Prorosyjski punkt widzenia w społeczeństwie białoruskim dominuje i zawsze dominował - uważa Poczobut. Gość RMF FM sądzi, że możliwe jest uspokojenie relacji Mińska z Zachodem.

Alaksander Łukaszenka kontroluje sytuację wewnątrz państwa i to on jednak podejmuje decyzje ostateczne. Nie sprowadzałbym go tylko do poziomu jakiejś marionetki. To jest poważny polityk, który przez tyle lat rządzi. Należy o tym pamiętać i nie należy go lekceważyć - podsumował.

Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

