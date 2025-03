"Nie ekscytujemy się sondażami. Jeśli spojrzymy na wszystkie sondaże, to jest duży rozrzut. Trzeba po prostu ciężko pracować" - w ten sposób Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM wyniki sondażu firmy badawczej Opinia24. W badaniu dla RMF FM Sławomir Mentzen uzyskał trzeci wynik, ale przegrywa z Karolem Nawrockim o zaledwie o 0,6 proc. Wicemarszałek powiedział w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, że o zwycięstwie w wyborach prezydenckich zdecydują głosy pokolenia 50+.

Wideo youtube

Szanse Mentzena w wyborach prezydenckich

Tomasz Terlikowski rozpoczął rozmowę z Krzysztofem Bosakiem od pytania o dzisiejszy sondaż firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM. Zdecydowanym liderem I tury jest Rafał Trzaskowski, którego zamierza poprzeć 32 proc. głosujących. Jednak na pozycji wicelidera wyścigu o fotel prezydencki możliwa jest niespodzianka. Karol Nawrocki z poparciem na poziomie 19,5 proc. wyprzedza zaledwie o włos Sławomira Mentzena - 18,9 proc.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bosak: Żeby wygrać te wybory, trzeba zdobyć głosy pokolenia 50+

Mijanka (między Mentzenem i Nawrockim - red.) może będzie. Natomiast my się nie ekscytujemy sondażami. Wiemy, że są błędy sondażowe, są pewne nastroje (...). Jeśli spojrzymy na wszystkie sondaże, to jest duży rozrzut, więcej niż kilkuprocentowy. I już było parę sondaży, które pokazały wręcz przewagę Sławomira Mentzena, ale jest bardzo wiele, które pokazują przewagę Karola Nawrockiego. Wniosek dla nas jest prosty - trzeba po prostu ciężko pracować - skomentował Krzysztof Bosak.

Polityk przypomniał, że Konfederacja ma złe doświadczenia z sondażami. Mieliśmy już dwa razy sytuację, że sondaże były lepsze niż nasz wynik wyborczy. To było w 2019 roku, kiedy sondaże dawały nam wejście do europarlamentu, a następnego dnia po wyborach był zimny prysznic. Podobnie było 2023, gdzie sondaże były kilkunastoprocentowe - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Poseł Konfederacji powiedział, że wierzy, że Mentzen wejdzie do II tury.

Mentzen ma większe szanse niż Nawrocki, żeby wygrać z Trzaskowskim. Jest kandydatem naprawdę niezależnym od PiS - powiedział Bosak.

Terlikowski zwrócił uwagę, że rozdźwięk między sondażami a wynikami wyborczymi Konfederacji może brać się ze specyfiki elektoratu tej formacji. Mówią, że popierają, ale nie idą głosować - powiedział dziennikarz RMF FM.

Dopiero w dniu wyborów przekonamy się, z jakich pokoleń są to ludzie. Przypomnijmy, że dotychczas na Konfederację głosowali ludzie ze średniego pokolenia i z młodego, w mniejszym stopniu z pokolenia 50+. Żeby wygrać wybory prezydenckie, trzeba przekonać do siebie pokolenie 50+ - stwierdził Bosak.

Gość RMF FM dodał, że strategia Mentzena to zakłada. On ostawił na komunikację bezpośrednią z ludźmi, odwiedzenie całej ogromnej liczby miast małych i średnich - mówił polityk.

Śmierć Barbary Skrzypek

Kolejnym tematem rozmowy była śmierć Barbary Skrzypek , wieloletniej współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego. Część polityków PiS wiąże jej śmierć z kilkugodzinnym przesłuchaniem w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ws. spółki Srebrna.

Nie mam wiedzy na temat przyczyn śmierci pani Skrzypek. Wydaje mi się, że jej rodzina ani jej prawnicy nie podali też żadnych komunikatów, więc wolałbym kwestii śmierci nie komentować - powiedział Bosak.

Co do kwestii przesłuchania - oczywiście, nikt z nas nie był uczestnikiem, nie widział nagrania ani protokołu. Nie wiemy, co tam się dokładnie stało. Bardzo bym chciał, żeby wszystko było zgodnie z procedurami. Natomiast nawet jeżeli było zgodnie z procedurami, to nie podoba mi się jedna rzecz bardzo mocno, a mianowicie to, że prowadziła je jedna z najbardziej agresywnie antypisowskich i upolitycznionych pań prokurator - Ewa Wrzosek - powiedział Krzysztof Bosak.

Uważam, że na odcinek przesłuchiwania ludzi związanych z prezesem PiS u nie powinien być rzucany człowiek, który jest znany z tego, że dyszy żądzą zemsty - dodał polityk.

Brak pełnomocnika prawnego Barbary Skrzypek, podnoszony przez polityków PiS, Bosak skomentował następująco: Nie sądzę, że złośliwość. Tłumaczenie wszystkiego złośliwością jest, moim zdaniem, niezasadne. Mogła to być po prostu strategia prowadzenia przesłuchania przez panią prokurator.

Pytania od Słuchaczy RMF FM

Pierwsze pytanie od Słuchaczy RMF FM dotyczyło tego, czy w przypadku przegranej Mentzena w wyborach prezydenckich dojdzie do rozłamu w Konfederacji.

Artykuł w trakcie aktualizacji. Wkrótce pojawi się tutaj pełne omówienie rozmowy.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Krzysztof Bosak / Jakub Rutka / RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją, klikając pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.