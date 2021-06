"Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu" – mówi Adam Niedzielski, przyznając w Porannej rozmowie w RMF FM, że nadal jest pod ochroną funkcjonariuszy SOP. "Niestety, taka sytuacja zaistniała" – dodaje minister zdrowia o sytuacji z 21 maja, kiedy to do bloku, w którym mieszka, wtargnęła grupa mężczyzn. "Tam były groźby regularnego nękania i przychodzenia, potem w kolejnym tygodniu ta grupa przyszła i wykrzykiwała różnego rodzaju hasła" – relacjonuje te wydarzenia minister Niedzielski – "Katalog tych wypowiedzi był bardzo duży. Nie będę się przyczyniał do popularyzowania poglądów, które były tam głoszone". "Sprawa jest w prokuraturze, postępowanie zostało wszczęte, więc teraz czekam na wyniki" – dodaje gość Roberta Mazurka.

