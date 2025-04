"Przypadek z Oleśnicy to jest jeden procent aborcji. Ta aborcja powinna zostać przeprowadzona wcześniej. To jest błąd i odpowiedzialność lekarzy. W przypadku pani Anity było tak, że nie miała rzetelnych informacji na temat wad płodu" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Kotula, odnosząc się do głośnej sprawy przerwania ciąży w dziewiątym miesiącu. Do zdarzenia doszło w szpitalu w Oleśnicy, w którym pojawił się z kontrowersyjną interwencją poselską Grzegorz Braun. Ministra ds. równości z Nowej Lewicy przeczytała wstrząsający list pani Anity, matki, która wcześniej prosiła lekarzy o pomoc.

"Papież Franciszek otwierał drzwi dla kobiet i mniejszości seksualnych"

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Terlikowski rozpoczął od pytania o refleksje na temat pontyfikatu papieża Franciszka.

Jestem poza Kościołem od wielu lat, ale myślę, że patrząc na ten pontyfikat, to był on pontyfikatem budowania mostów, a nie stawiania murów. Oczywiście patrzę w kontekście nieformalnych wypowiedzi papieża Franciszka chociażby mniejszości seksualnych - powiedziała Katarzyna Kotula.

Na pewno papież otwierał drzwi, a nie zamykał. Otwierał je dla kobiet, bo przecięcie działał na rzecz większego zaangażowania i większej obecności kobiet w Kościele, ale także dla mniejszości seksualnych, o których mówił, że są rodziną, że mają prawo być w Kościele i wierzę, że są takie osoby LGBTQ+, dla których jest to ważne - dodała ministra.

Tomasz Terlikowski przypomniał, że papież Franciszek spotykał się z osobami transpłciowymi, w tym z transpłciowymi prostytutkami, a także pomagał im finansowo.

Na pewno był to wyróżniający się pontyfikat. Przyglądałam mu się z ciekawością. Faktycznie zabrakło czegoś po wybuchu wojny w Ukrainie. Myślę, że wiele osób czekało na jasne określenie, kto zaatakował - kto jest agresorem, a kto jest zaatakowanym i będzie to w mojej ocenie rysa na szkle. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że społeczność LGBTQ+ słyszała od tego papieża inne rzeczy niż od papieży poprzednich: że jest dla nich miejsce w Kościele - stwierdziła polityczka.

Tomasz Terlikowski pytał też swojego gościa o to, czy Lewica popiera wprowadzenie żałoby narodowej z powodu śmierci papieża Franciszka. Ma ona obowiązywać w sobotę - w dniu pogrzebu Ojca Świętego.

Uważam, że to nadmiarowe, ale rozumiem, że to dla jakiejś części społeczeństwa, która jest praktykująca, sobota to ważny dzień. Obchody w Gnieźnie (z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego - przyp. red.), na które udaje się cały rząd, Sejm, Senat, odbędą się po prostu w piątek - powiedziała Katarzyna Kotula.

Kotula o związkach partnerskich: Mogę obiecać, że ta ustawa wejdzie w życie

Ten, kto nie zagłosuje za projektem ustawy w sprawie związków partnerskich, nie znajdzie się w nowym Sejmie (…), w nowej kadencji - powiedziała Katarzyna Kotula, odnosząc się do ustawy o związkach partnerskich.

Jak ustawa wyjdzie z rządu, zapewniam, że będę zabiegać o większość w Sejmie (...) W czwartek na stałym komitecie Rady Ministrów odbędą się rozmowy o dwóch dużych ustawach o związkach partnerskich. M.in. ustawa główna, wprowadzająca Urząd Stanu Cywilnego, wspólne nazwisko, prawo do pochówku, dziedziczenie. Bardzo zależało mi, aby był to projekt rządowy - dodała.

Potrzebujemy w Polsce liberalizacji prawa aborcyjnego. Potrzebujemy powrotu do tzw. trzech przesłanek (…) - podsumowała Katarzyna Kotula.

Kotula o głośnej sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy

Jedno z pytań słuchaczy RMF FM do ministry ds. równości dotyczyło tego, czy aborcja w dziewiątym miesiącu ciąży powinna być dopuszczona prawnie.

Przerywanie ciąży do końca jej trwania jest dopuszczone prawem ustanowionym w 1993 roku. To prawo zostało zmienione o tyle, że nie ma dziś przesłanki, dzięki której w przypadku wad płodu, można by było przerywać ciążę (…). Przypadek z Oleśnicy to jest jeden procent aborcji. Ta aborcja powinna zostać przeprowadzona wcześniej. To jest błąd i odpowiedzialność lekarzy - powiedziała Katarzyna Kotula.

W przypadku pani Anity było tak, że nie miała ona rzetelnych informacji na temat wad płodu. Bardzo chciałabym, aby państwo posłuchali pani Anity i jej słów skierowanych w liście do lekarzy: "Myślałam, że nic gorszego od dwóch strat ciąż moich dzieci mnie nie spotka, a jednak się myliłam. Krzyczę o pomoc, a jej nie otrzymuję. Proszę więc, abyście wezwali kogoś, kto pomoże. Jak mam się pogodzić z nieuleczalną chorobą typu 2., śmiertelnego? Jak mam żyć, wiedząc, że moje dziecko umrze"; powtarzam, to fragment listu pani Anity do lekarzy - mówiła ministra.

