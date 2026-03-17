"Nie rezygnujemy z mechanizmu SAFE. Umowy, które ma zawrzeć policja i straż graniczna muszą zostać zawarte do końca maja. Znajdziemy sposób, aby im te środki przetransferować, a jeżeli policjanci i funkcjonariusze SG pytają dzisiaj: Gdzie są te pieniądze? To powinni skierować te pytania do Pałacu Prezydenckiego" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE. Podkreśliła, że prezydent, podejmując decyzję o zawetowaniu unijnej ustawy "włożył kij w szprychy" w realizację tego projektu. "To, co dziś najbardziej boli opozycję to to, że będą to pieniądze unijne" – oceniła.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która jest pełnomocniczką rządu Donalda Tuska do spraw unijnego programu SAFE skomentowała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM to, jak decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu tej ustawy wpłynie na kwestię dofinansowania służb.

Pełnomocniczka rządu ds. SAFE uspokaja: Pieniądze na służby są

Uporządkujmy fakty. Pieniądze w mechanizmie SAFE na policję, straż graniczną, infrastrukturę i Służbę Ochrony Państwa są. I to się nie zmienia. To co się wydarzyło w ostatnich nie zmienia decyzji Komisji Europejskiej - stwierdziła na antenie radia.

Dodała natomiast, że to co się wydarzyło w ostatnich dniach, "to weto pana prezydenta do ustawy, która pozwoliła po polskiej stronie przekazać te pieniądze".

Podkreśliła także, że od początku dyskusji na ten temat podnosiła, iż największym wyzwaniem dla rządu - wobec prezydenckiego weta - będzie trudność w przetransferowaniu tych środków. Wbrew temu, co mówi Pałac Prezydencki ustawa nie była o tym, czy Polska ma być w mechanizmie SAFE, tylko o tym, jak te pieniądze wydystrybuować - oceniła.

Sobkowiak-Czarnecka: Umowy na policje i SG muszą zostać zawarte do końca maja

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapewniła jednocześnie, że rząd nie zrezygnuje z realizacji mechanizmu SAFE. Umowy, które ma zawrzeć policja i straż graniczna muszą zostać zawarte do końca maja. Znajdziemy sposób, aby im te środki przetransferować. Jeżeli policjanci i funkcjonariusze straży granicznej pytają dzisiaj: gdzie są te pieniądze? To powinni skierować te pytania do Pałacu Prezydenckiego - wskazała.