​Gościem Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie europoseł, były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska, były sekretarz miasta w stołecznym Ratuszu, były prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, Włodzimierz Karpiński.

Włodzimierz Karpiński / Zbigniew Meissner / PAP

Karpiński w ubiegły czwartek wyszedł z aresztu, w którym był od lutego w związku z zarzutami o przyjęcie 5 mln zł łapówki. Biletem na wolność okazał się mandat europosła.

Z naszym gościem porozmawiamy o jego kłopotach z prawem i zapytamy, jak odnosi się do stawianych mu zarzutów. W Popołudniowej rozmowie w RMF FM padną także pytania o miesiące spędzone w areszcie, a także, czy nie obawia się, że będzie obciążeniem dla swojego środowiska politycznego oraz o to, jak widzi swoją rolę w Parlamencie Europejskim.

