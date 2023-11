Prokuratura uchyliła areszt wobec Włodzimierza Karpińskiego - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Jak przekazała Prokuratura Krajowa, "prokurator zmuszony był uchylić stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, pomimo, że zachodzą wielokrotnie potwierdzone przez sądy wskazane powyżej przesłanki procesowe, uzasadniające dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego".

Sekretarz m.st. Warszawy Włodzimierz Karpiński podczas LXXII Sesji Rady m.st. Warszawy - listopad 2022 r. / Albert Zawada / PAP

Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu podejrzany w aferze śmieciowej, ma objąć mandat europosła.

Uzasadnienie prokuratury

Jak dowiedział się RMF FM w Prokuraturze Krajowej, "dotychczas sądy różnych instancji przedłużając okres tymczasowego aresztowania Włodzimierza K. pozytywnie weryfikowały zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy, za każdym razem uznając że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa korupcyjnego polegającego na przyjęciu łapówki w wysokości prawie 5 milionów złotych".

"Podzielały też argumentację prokuratury w zakresie realnej obawy matactwa procesowego ze strony podejrzanego. Przesłanką przemawiającą za koniecznością stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest realna obawa matactwa na którą powoływał się poprzednio Sąd Apelacyjny w Katowicach, przedłużając tymczasowe aresztowanie i wprost wskazując, że obawa matactwa procesowego ze strony Włodzimierza K. jest niezwykle silna, gdyż doszło już do podjęcia przez niego działań noszących znamiona utrudniania śledztwa" - czytamy w komunikacie przesłanym reporterowi Krzysztofowi Zasadzie.

Jak dodano, "kolejną przesłanką do stosowania tymczasowego aresztowania jest grożąca Włodzimierzowi K. surowa kara do 12 lat pozbawienia wolności, która również była podstawą wskazywaną przez Sądy w tej sprawie".

"W związku z wydaniem przez Marszałka Sejmu RP postanowienia stwierdzającego objęcie przez Włodzimierza K. mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, prokurator zmuszony był uchylić stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, pomimo, że zachodzą wielokrotnie potwierdzone przez sądy wskazane powyżej przesłanki procesowe, uzasadniające dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego" - przekazała Prokuratura Krajowa.

Podkreślono, że "w ocenie prokuratury opuszczenie przez podejrzanego aresztu będzie miało negatywny wpływ na dalszy bieg postępowania".

Komentarz obrońcy Karpińskiego

O komentarz do decyzji prokuratury poprosiliśmy mecenasa Michał Królikowski, który jest obrońcą Włodzimierza Karpińskiego. Królikowski decyzję PK skomentował "jako zasadne uchylenie stosowania bezpodstawnego tymczasowego aresztowania w stosunku do pana posła Włodzimierza Karpińskiego".

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zapytał, czy cały czas uważa, że stosowanie aresztu wobec niego jest bezzasadne.

Uważam, że Włodzimierz Karpiński jest niewinny, a areszt w Polsce jest nadużywany. Ofiarą tego nadużywania aresztu jest pan Włodzimierz Karpiński. Areszt w Polsce jest nadużywany z tego powodu, że przepisy wprowadzone w 2016 roku pozwalają stosować go bardzo szeroko, a sądy ograniczają zakres kontroli wniosków prokuratury w tym zakresie - powiedział Michał Królikowski.

Procedury dotyczące zwolnienia z aresztu

Jak wyjaśnił, "do aresztu powinien trafić nakaz zwolnienia wydany przez prokuraturę".

Od tego momentu pan Włodzimierz Karpiński cieszyć się będzie swobodą w poruszaniu się. Prosiłem, żeby wypił spokojnie kawę wśród miłych funkcjonariuszy służby więziennej, poczekał, aż będziemy gotowi go zawieźć do domu - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Hołownia: To nie jest żadna polityka

W środę informowaliśmy o tym, że - jak przekazał Szymon Hołownia - postanowienie marszałka Sejmu o obsadzeniu mandatu europosła przez Włodzimierza Karpińskiego zostało podpisane.

Parafowanie dokumentu oznacza, że były minister skarbu podejrzany w aferze śmieciowej w Warszawie będzie mógł opuścić areszt i uzyska immunitet.

To nie jest żadna polityka. To trzeba zrobić - tak przed południem sprawę skomentował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Jak tłumaczył w środę Hołownia, "wczoraj z kancelarii wyszły pisma i do pełnomocników pana Karpińskiego i do jeszcze dwóch posłów, że przysługuje im pierwszeństwo w objęciu mandatu parlamentarnego". Dopiero od tego momentu, kiedy to pismo do nich dotrze i się z nim zapoznają, mogą wyrażać swoją opinię i chęć przyjęcia tego mandatu lub jego odrzucenia. (...). Wczoraj te dokumenty ode mnie z sekretariatu wyszły - mówił środę w Sejmie marszałek.

We wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia - jak przekazali jego urzędnicy - zrobił to, czego nie zrobiła jego poprzedniczka Elżbieta Witek. Wysłał pismo o możliwości objęcia mandatu europosła na adres kancelarii reprezentującej Włodzimierza Karpińskiego.

Sprawa Włodzimierza Karpińskiego

Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL i sekretarza Urzędu Miasta Warszawy, pod koniec lutego zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Jak podawaliśmy pod koniec lutego, agenci CBA zjawili się rano w domu Karpińskiego w okolicach Puław - potem został przewieziony do Katowic, do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, tam usłyszał zarzut przyjęcia łapówki.

Jak mówił w pod koniec lutego pełnomocnik zatrzymanego, "Włodzimierzowi Karpińskiemu postawiono jeden zarzut, klient złożył szerokie wyjaśnienia, w których opisał swój udział w procesie osiągnięcia przez miasto stołeczne Warszawa oszczędności w tytułu zagospodarowania strumienia odpadów w wysokości 300 mln złotych". Zaprzeczył, by wyraził kiedykolwiek zgodę, by pan Rafał Baniak powoływał się na wpływy w związku z pozycja Karpińskiego i nie ma wiedzy, by do tego kiedykolwiek doszło - skomentował mecenas.

Jak informowaliśmy w lutym, w ocenie mecenasa Królikowskiego, śledczy nie przedstawili wystarczających dowodów na przyjęcie przez jego klienta łapówki, ani na to, że miałoby ono mieć związek z pełnioną przez niego funkcją.