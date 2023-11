Uważajcie na silny wiatr

Wiatr na początku będzie słaby i umiarkowany, ale na północy i zachodzie będzie wzmagał się do dość silnego. Na północy porywy wyniosą do 85 km/h, na Wybrzeżu nawet do 95-100 km/h. Wiatr powieje z południowego zachodu.

Polscy Łowcy Burz wskazują, że "według aktualnie dostępnych wyliczeń prognoz, silny wiatr będzie odczuwalny w całym kraju".

W czwartek burze śnieżne

Po przyjściu chłodnego frontu w czwartek szczególnie na północy kraju lokalnie mogą wystąpić burze śnieżne. Opady śniegu mogą występować w całym kraju także przez weekend.

Mapy pogodowe. Gdzie pada śnieg?

Jaka jest temperatura?