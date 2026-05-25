Po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego, zaczyna się rywalizacja o stanowisko prezydenta Krakowa. Swojego kandydata wystawi Nowa Lewica. Jak informują media, kandydatem Konfederacji będzie Bartosz Bocheńczak, były szef sztabu wyborczego Sławomira Mentzena. Czym partia chce przekonać mieszkańców Krakowa? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Michał Wawer, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Konfederacji.

Czy bój o Kraków będzie wstępem do kampanii wyborczej w 2027 roku? Kto ma największe szanse w tym wyścigu? Czy odwołanie "krakowskiego Tuska" to początek wielkiej fali, jak mówi kandydat na premiera przyszłego rządu PiS Przemysław Czarnek?

Fala fałszywych alarmów paraliżuje Polskę. Chodzi o wezwania do mieszkań należących do osób związanych z obecną opozycją parlamentarną. Czy służby zachowują się właściwie? Dlaczego do tej pory nie zidentyfikowano sprawców? Kto za to odpowiada?

Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi za odpalenie rac na Marszu Niepodległości. Dlaczego lider partii nie chce zrzec się immunitetu? Czy Konfederacji grozi rozłam? Czy pakt senacki PiS, Konfederacji i Konfederacji Grzegorza Brauna to mrzonka?

