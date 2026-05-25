Od 1 czerwca mieszkańcy Lublina będą mogli załatwić wszystkie sprawy dotyczące świadczeń w jednym miejscu. W strukturach Urzędu Miasta Lublin zaczyna działać Wydział Świadczeń, który przejmie zadania dotychczas rozproszone w różnych jednostkach. Nowy wydział będzie mieścił się przy ul. Zembrzyckiej.

Nowe miejsce znajduje się przy ul. Zembrzyckiej 88-92.

"Aby usprawnić obsługę mieszkanek i mieszkańców Miasto skoncentrowało w jednym miejscu wszystkie działania związane z przyznawaniem świadczeń. Dotychczas zadania te były częściowo realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a częściowo przez Urząd Miasta. Teraz wszystkie sprawy z tego zakresu będzie można załatwić w jednym miejscu" - podkreśla Anna Augustyniak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublina ds. Społecznych.

Co będzie można załatwić w nowym miejscu?

Wydział Świadczeń będzie realizował zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych (w tym działań wobec dłużników alimentacyjnych), bonu ciepłowniczego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Od 1 września wydział zajmie się także pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

W nowym wydziale znajdą się również stanowiska Biura Obsługi Mieszkańców, gdzie będzie można uzyskać informacje o strukturze urzędu, rodzajach i trybach załatwianych spraw, a także złożyć pisma, wnioski czy opłacić należności.

Mieszkańcy załatwią tu również sprawy związane z wydaniem dowodu osobistego, prawa jazdy, meldunkiem, nadaniem statusu UKR, wydaniem Lubelskiej Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny czy Lubelskiej Karty Miejskiej. Możliwe będzie także złożenie deklaracji dotyczących opłat za odpady komunalne oraz podatków lokalnych.



Wydział Świadczeń będzie obsługiwał mieszkańców w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:45-15:15.

