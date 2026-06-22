Ukraińcy zaatakowali w poniedziałek zakład produkujący elektronikę do pocisków rakietowych w rosyjskim Woroneżu. Wykorzystano do tego wystrzeliwane z powietrza pociski manewrujące.
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Komunikat ukraińskiego Sztabu Generalnego cytuje Reuters, podkreślając, iż jest to kolejny cios w rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy. Sami Ukraińcy określili ostrzelany zakład jako "kluczowy element" rosyjskiego przemysłu obronnego.
W fabryce wytwarzane są m.in. ważne elementy do pocisków manewrujących Ch-101, pocisków systemu Iskander czy Pancyr.
W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające płonący zakład.