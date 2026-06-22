Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kto ma przewagę na ukraińskim froncie? "Mści się geografia Rosji"

Ostrzelano także inne miejsca

To jednak nie wszystko. Ukraiński sztab poinformował także o innych uderzeniach.

21 czerwca oraz w nocy z 21 na 22 czerwca trafiono w: