Tematem nr 1 w Polsce jest naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Z ministrem rolnictwa porozmawiamy o sytuacji w kraju, nawiążemy do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów. Czy Polska jest bezpieczna pod kątem żywnościowym? M.in. o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ministra Stefana Krajewskiego z PSL. Zapraszamy!

Minister rolnictwa Stefan Krajewski / Marcin Suchmiel / RMF24

Minister rolnictwa Stefan Krajewski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

