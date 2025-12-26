Co najmniej osiem osób zginęło, a 27 zostało rannych w zamachu terrorystycznym, do którego doszło w piątek w meczecie uczęszczanym przez alawitów w mieście Homs na zachodzie Syrii - przekazało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR).

Zamach w meczecie w Homs. Co najmniej osiem ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych / OMAR HAJ KADOUR/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Do tragicznego zamachu doszło podczas piątkowych modłów w meczecie imama Alego w syryjskim mieście Homs. Wszystkie ofiary należały do mniejszości alawickiej.

W momencie eksplozji w świątyni trwały modlitwy. Kilkoro z rannych jest w stanie krytycznym. SOHR, organizacja pozarządowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii, podkreśla, że wszystkie ofiary to członkowie mniejszości alawickiej.

Państwowa agencja prasowa SANA poinformowała, że meczet został otoczony przez służby bezpieczeństwa. Wstępne ustalenia wskazują, że w świątyni zdetonowano wcześniej podłożony ładunek wybuchowy. Na razie nie ustalono, kto stoi za zamachem. SOHR zwraca jednak uwagę, że w regionie aktywne są bojówki tzw. Państwa Islamskiego (IS).

W 2024 roku w Syrii doszło do licznych starć o podłożu wyznaniowym i etnicznym. Ataków często dokonywali islamistyczni rebelianci, wśród których dominowała grupa Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) dowodzona przez Ahmada al-Szarę. Po obaleniu w grudniu 2024 roku rządów prezydenta Baszara al-Asada, al-Szara objął stanowisko tymczasowego prezydenta Syrii.

Baszar al-Asad, który po utracie władzy uciekł do Rosji, był przedstawicielem mniejszości alawickiej. Jego współwyznawcy w Syrii, postrzegani jako zwolennicy dawnego reżimu, stali się celem represji. W marcu tego roku w prowincjach zamieszkanych przez alawitów doszło do kilkudniowych starć między nimi a nowymi siłami bezpieczeństwa, złożonymi głównie z byłych rebeliantów.

Zamach w meczecie w Homs. Co najmniej osiem ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych / OMAR HAJ KADOUR/AFP/East News

Na początku grudnia w środkowej Syrii zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy i cywilny tłumacz. Nowe władze w Damaszku wskazały, że sprawca ataku był powiązany z Państwem Islamskim. IS w ubiegłej dekadzie kontrolowało znaczne obszary Iraku i Syrii, dążąc do utworzenia kalifatu rządzonego według restrykcyjnej interpretacji prawa islamskiego.

Kim są alawici?

Alawici wywodzą się z szyizmu, ale ich religia zawiera elementy zarówno islamu, jak i innych tradycji religijnych, m.in. chrześcijańskich i gnostyckich. Wiele aspektów ich wiary jest utrzymywanych w tajemnicy i przekazywanych jedynie wtajemniczonym. Alawici obchodzą niektóre muzułmańskie święta, ale mają też własne, unikalne rytuały.

Współcześnie alawici są najbardziej znani jako grupa, z której wywodzi się rodzina Asadów - rządząca Syrią od lat 70. XX wieku. Baszar al-Asad, podobnie jak jego ojciec Hafiz, jest alawitą. Dzięki temu alawici przez dekady zajmowali kluczowe stanowiska w syryjskiej armii i administracji, mimo że stanowią mniejszość w kraju zdominowanym przez sunnitów.



