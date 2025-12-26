Na dodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w województwie łódzkim doszło do karambolu. Zderzyło się dziewięć samochodów osobowych. Trasa w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Pojazdami w sumie podróżowało 16 osób. Poszkodowanych zostało pięć, w tym troje dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Cały czas odbieramy od Was sygnały na Gorącą Linię RMF FM o potężnych utrudnieniach na drogach w całym kraju. Apelujemy o zdjęcie nogi z gazu, zwiększenie odstępu od innych pojazdów, unikanie gwałtownych manewrów i zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż na drogach jest bardzo ślisko.

Karambol na S8. Zderzenie 9 aut pod Rawą Mazowiecką

Do wypadku doszło w piątek po godz. 13 w okolicach miejscowości Przewodowice w powiecie rawskim. Przyczyną karambolu najprawdopodobniej była śliska nawierzchnia. W wypadku uczestniczyło dziewięć samochodów osobowych. Pojazdami w sumie podróżowało 16 osób. Rannych jest pięć osób, w tym troje dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

Na miejscu wypadku pracują cztery zastępy straży pożarnej oraz ratownicy medyczni. Trasa do Warszawy zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.