Na stacji tankowania gazu skroplonego w Wace Trockiej na obrzeżach Wilna zapaliło się osiem wagonów z gazem skroplonym LPG należącym do Orlen Lietuva - poinformowała litewska agencja prasowa ELTA. Dodała, że część wagonów przewoziła ładunek z rafinerii spółki w Możejkach. Agencja Associated Press przekazała natomiast, że na przedmieściach Wilna słychać było wybuchy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Tak wyglądało strącenie rosyjskiego drona na Lubelszczyźnie [WIDEO] W środę rano na przedmieściach litewskiej stolicy doszło do potężnych eksplozji, po tym jak zapaliło się kilka wagonów z gazem płynnym LPG - poinformowała agencja Associated Press, dodając, że słychać było wybuchy, w całym Wilnie widoczne były słupy dymu, a mieszkańcy okolicy zostali ostrzeżeni o konieczności pozostania w domach. Straż pożarna poinformowała, że jedna osoba została ranna. Według wstępnych informacji pożar wybuchł w wyniku naruszenia zasad pracy – poinformował dziennikarzy minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz.