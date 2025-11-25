Czy Karol Nawrocki powinien pojechać do Waszyngtonu, by porozmawiać z Donaldem Trumpem ws. Ukrainy? Czy Polska jest ważnym graczem w kontekście zatrzymania wojny? Czy zapowiedź marszałkowskiego weta oznacza niekonstytucyjną zamrażarkę w Sejmie? Między innymi o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marka Borowskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy! Marek Borowski gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Wideo youtube

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM nie zabraknie pytań o rozmowy pokojowe ws. Ukrainy. Czy Karol Nawrocki powinien pojechać do Waszyngtonu, by porozmawiać z prezydentem USA Donaldem Trumpem ws. Ukrainy? Czy Polska jest ważnym graczem w kontekście zatrzymania wojny?

Z Markiem Borowskim porozmawiamy także o zmianie na stanowisku marszałka Sejmu i zapowiedzi Włodzimierza Czarzastego dot. marszałkowskiego weta. Czy oznacza to niekonstytucyjną zamrażarkę w Sejmie? Senatora zapytamy także o sytuację gospodarczą Polski.

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .