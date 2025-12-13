​"Projekty ustaw Polskiego Stronnictwa Ludowego mają być traktowane tak samo, jak te innych klubów tworzących rząd" - powiedział w sobotę szef Rady Naczelnej PSL Piotr Zgorzelski. Podkreślił, że dopóki projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym nie wejdzie na drogę legislacyjną, "klub będzie zwolniony z popierania projektów koalicjantów".

Szef Rady Naczelnej PSL Piotr Zgorzelski (zdjęcie poglądowe) / Radosław Pietruszka / PAP

Po sobotnim posiedzeniu Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski poinformował o powołaniu komisji problemowo-branżowych.

Ma się zajmować przygotowywaniem inicjatyw legislacyjnych dla klubu PSL.

Kluczowym postulatem PSL jest przyspieszenie prac nad projektem ustawy o wychowaniu patriotycznym, który od miesięcy nie trafił pod obrady Sejmu.

Zgorzelski podkreślił, że dopóki ustawa nie zostanie skierowana do prac legislacyjnych, klub PSL nie będzie wspierał projektów innych partnerów koalicyjnych.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl.

Po sobotnim posiedzeniu Rady Naczelnej PSL, jej przewodniczący, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski poinformował, że Rada powołała do życia "komisje problemowo-branżowe, które będą zajmowały się inicjatywami legislacyjnymi rekomendowanymi w późniejszym czasie klubowi parlamentarnemu do realizacji".

To jest sygnał płynący z dzisiejszego posiedzenia Rady Naczelnej, że projekty klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego są tak samo ważne i mają być tak samo traktowane, jak projekty innych klubów parlamentarnych tworzących koalicję większościową - podkreślił Zgorzelski.

PSL zwrócił się do koalicjantów. Chodzi o ten projekt ustawy

Jak wyjaśnił, chodzi szczególnie o projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym, która - jak zaznaczył - od wielu miesięcy zalega w zamrażarce sejmowej. Dopóki ta ustawa nie wejdzie na ścieżkę legislacyjną, włącznie ze sprawozdaniem, to klub parlamentarny PSL będzie uważał, że jest zwolniony z popierania projektów poselskich innych podmiotów tworzących koalicję - oświadczył przewodniczący Rady Naczelnej partii.

Zgorzelski podkreślił, że "patriotyzm to miłość do ojczyzny" i "takie ustawy, szczególnie teraz, zasługują na szczególną uwagę i szczególny sposób potraktowania przez parlament i większość rządową".

Założenia projektu ustawy o wychowaniu patriotycznym PSL przedstawił jeszcze latem zeszłego roku. Chodzi w nim m.in. o ustanowienie organu eksperckiego - Komisji Edukacji Narodowej, a także "wprowadzenie nowych form edukacji obywatelskiej przygotowujące do odpowiedzialności za ojczyznę oraz uwspółcześnienie zadań edukacyjnych i wychowawczych w szkołach".

Jak przewidziano w projekcie, jednym z ważnych zadań KEN będzie ustalenie listy miejsc, do których obowiązkowo powinni się udawać uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zgorzelski dodał też, że na przewidzianym na koniec roku kongresie programowym ugrupowanie planuje przedstawić założenia nowego programu.

Kosiniak-Kamysz: Dwa lata do wyborów muszą pokazać rolę PSL w koalicji

Prezes PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że dwa lata do wyborów parlamentarnych "muszą pokazać rolę PSL w tej koalicji". PSL gra drużynowo i jest zwartą drużyną. I tak będzie grał. Ale coraz częściej będzie pokazywał, dlaczego ta drużyna jest możliwa - zapowiedział.

Podkreślił, że PSL do następnych wyborów idzie "nie tylko z przesłaniem o bezpieczeństwie", ale bardzo mocno zabiegać będzie "o gospodarkę, o przedsiębiorców, o produktywną wieś".

Na sobotnim posiedzeniu Rady Naczelnej PSL wybrano nowe prezydium tego organu. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali poseł PSL, marszałek-senior Marek Sawicki, Damian Simiński, Jolanta Starzewska i Piotr Żuchowski. Sekretarzami zostali Konrad Gwóźdź i Michał Pyrzyk.