"W Polsce jest organ-instytucja, która mianuje się Trybunałem Konstytucyjnym, natomiast nie mamy sądu konstytucyjnego, który by wypełniał funkcje przewidziane przez Konstytucję RP. Trzeba odbudować szacunek do Trybunału Konstytucyjnego. Aktywni politycy nie powinni być wybierani do TK" - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Podkreślił, że przez dwa lata rządów Donalda Tuska "krok po kroku odzyskiwane jest zaufanie do wymiaru sprawiedliwości". "W najbliższych tygodniach może pojawić się akt oskarżenia wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie afery kopertowej" - stwierdził.
W sobotę, 13 grudnia 2025 roku, miną równe dwa lata od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska.
O ocenę tego czasu w kontekście zapowiadanej przez obóz polityczny obecnego premiera naprawy kondycji praworządności poprosiliśmy byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.
W pełni się nie udało przywrócić (praworządności - przyp. RMF FM) natomiast krok po kroku odzyskiwane jest zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Odzyskiwane są należyte proporcje i relacje między władzą wykonawczą a władzą sądowniczą - stwierdził senator RP. Z punktu widzenia bezpieczeństwa środków unijnych w Polsce udało się przeprowadzić bardzo istotną reformę, czyli przystąpić skutecznie do Prokuratury Europejskiej - dodał.
Na sugestię prowadzącego o tym, że "złośliwi mogą powiedzieć, że to zasługa obecnego ministra sprawiedliwości", Adam Bodnar odparł stanowczo: Akurat przystąpienie do Prokuratury Europejskiej to dzieło od A do Z moje.
Były szef resortu sprawiedliwości pozytywne ocenił także pracę komisji śledczych, powołanych po zmianie władzy. Sejmowe komisje śledcze - wizowa i dotycząca wyborów kopertowych, które zakończyły swoje pracę - odniosły sukces. Każda z tych komisji skutkuje konkretnymi działaniami prawnymi. W najbliższych tygodniach pewnie się pojawi akt oskarżenia w stosunku do byłego premiera Mateusza Morawieckiego w kontekście wyborów kopertowych - stwierdził.