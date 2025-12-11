Czekamy - kontynuował - na wyniki pracy komisji pegasusowej. Tam już jest ileś osób z zarzutami, natomiast myślę, że ten raport wkrótce się pojawi i poznamy więcej szczegółów dotyczących tej sprawy - wskazał były minister sprawiedliwości.

"Kaczyński nie spodziewał się, że politycy PiS będą uciekać za granicę"

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM odniósł się także do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który oskarżył obecną władzę o "niszczenie praworządności" i "prześladowanie przeciwników politycznych".

Zdaję sobie sprawę, że dla Jarosława Kaczyńskiego najlepszą perspektywą byłoby, gdyby rządził na takich samych zasadach jak Viktor Orban na Węgrzech - skomentował wypowiedź byłego wicepremiera. Dodał, że prezes PiS - jego zdaniem - nie spodziewał się tego, że "politycy z którymi był blisko związany będą musieli uciekać za granicę", ponieważ będą się bali odpowiedzialności karnej.

Nie spodziewał się (Kaczyński) tego, że będzie kilkanaście uchylonych immunitetów. I to zarówno przez Sejm RP, jak i Parlament Europejski. I że to widmo odpowiedzialności za nadużycia stanie się realne - stwierdził.

Adam Bodnar: W Polsce mamy instytucje, które mianuje się trybunałem

W trakcie Popołudniowej rozmowy w RMF FM pojawił się również wątek sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Senator RP, który przed rekonstrukcją obecnego rządu pełnił funkcję szefa resortu sprawiedliwości, nie szczędził gorzkich słów pod adresem tej instytucji. Trzeba odbudować szacunek dla Trybunału Konstytucyjnego. W Polsce jest organ-instytucja, który mianuje się trybunałem, natomiast nie mamy sądu konstytucyjnego, który by wypełniał funkcje, które są przewidziane przez Konstytucje RP - ocenił.

Podkreślił także, że "aktywni politycy nie powinni być wybierani do Trybunału Konstytucyjnego".

Na pytanie prowadzącego Marka Tejchmana o potencjalny brak przyjęcia ślubowania przez prezydenta Karola Nawrockiego od nowo wybranych sędziów, gość stwierdził: Może to oznaczać złamanie konstytucji przez prezydenta.

Bodnar odniósł się również do podnoszonej coraz częściej i głośniej przez polityków koalicji rządzącej, kwestii delegalizacji partii Konfederacja Korony Polskiej, którą przewodzi kontrowersyjny polityk Grzegorz Braun - obecnie poseł do europarlamentu.

Nasz gość zwrócił uwagę na dwie kwestię. Dobrze, że prowadzimy taką dyskusję, biorąc pod uwagę skandaliczne słowa i czyny Grzegorza Brauna (...), ale w kontekście delegalizacji powinniśmy pamiętać o dwóch rzeczach: czy to jest możliwe, realne do przeprowadzenia - ocenił.

Podkreślił zarazem, że to dobrze, że taka dyskusja się toczy. Dobrze, że prowadzimy taką dyskusję, biorąc pod uwagę skandaliczne słowa i czyny Brauna - podsumował.

Bodnar o słowach ministra Żurka: Nie na miejscu

Bodnar krytycznie odniósł się natomiast do słów obecnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który mówił o "przewożeniu Ziobry w bagażniku". Chodziło o reakcję szefa MS na sytuację b. ministra sprawiedliwości, który obecnie przebywa za granicą.