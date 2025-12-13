Groźny incydent miał miejsce w Mechnicy w województwie opolskim. Siedmioletni chłopiec przez przypadek uruchomił silnik samochodu, którym potrącił swoją pięcioletnią siostrę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
- Siedmioletni chłopiec przypadkowo uruchomił samochód i potrącił swoją pięcioletnią siostrę.
- Do zdarzenia doszło w momencie, gdy matka dzieci na chwilę opuściła pojazd.
- Dziewczynka trafiła do szpitala, jej stan jest stabilny.
- Policja apeluje o ostrożność i przypomina o zasadach bezpieczeństwa.
Do niebezpiecznego wypadku doszło w Mechnicy. W trakcie przygotowań do jazdy kobieta zorientowała się, że zapomniała czegoś z domu. Zostawiła dzieci w samochodzie, przekazując kluczyki siedmioletniemu synowi i polecając, by poczekały w pojeździe.
Aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu powiedział w rozmowie z RMF FM, że chłopiec, chcąc najprawdopodobniej włączyć radio, wsunął kluczyki do stacyjki i uruchomił silnik. Samochód ruszył i uderzył w pięcioletnią siostrę chłopca.
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Pięcioletnia dziewczynka została przewieziona do szpitala. Jak informują lekarze, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak pozostaje pod opieką specjalistów.