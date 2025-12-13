Groźny incydent miał miejsce w Mechnicy w województwie opolskim. Siedmioletni chłopiec przez przypadek uruchomił silnik samochodu, którym potrącił swoją pięcioletnią siostrę. Dziewczynka została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do niebezpiecznego wypadku doszło w Mechnicy. W trakcie przygotowań do jazdy kobieta zorientowała się, że zapomniała czegoś z domu. Zostawiła dzieci w samochodzie, przekazując kluczyki siedmioletniemu synowi i polecając, by poczekały w pojeździe.

Aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu powiedział w rozmowie z RMF FM, że chłopiec, chcąc najprawdopodobniej włączyć radio, wsunął kluczyki do stacyjki i uruchomił silnik. Samochód ruszył i uderzył w pięcioletnią siostrę chłopca.

Stan zdrowia dziecka

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Pięcioletnia dziewczynka została przewieziona do szpitala. Jak informują lekarze, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak pozostaje pod opieką specjalistów.