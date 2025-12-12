Rządzący rezygnują z "finansowej blokady" Trybunału Konstytucyjnego, nazywanej przez wielu komentatorów "polityką głodzenia" tej instytucji. W projekcie budżetu na 2026 rok przewidziano nie tylko przywrócenie wynagrodzeń dla nieuznawanych przez koalicję rządzącą sędziów, ale także wypłatę zaległości wraz z odsetkami. Budżet Trybunału wzrośnie o ponad 45 procent. Przypomnijmy, w 2025 roku zostały wstrzymane wypłaty wynagrodzeń dla sędziów, których status jest przedmiotem sporu politycznego.

Trybunał Konstytucyjny (zdj. poglądowe) / Rafał Guz / PAP

Projekt budżetu państwa na 2026 rok przewiduje znaczący wzrost środków przeznaczonych na Trybunał Konstytucyjny. W przyszłym roku instytucja ma otrzymać 76,5 mln zł, czyli o 24 mln więcej niż w roku 2025.

Największa zmiana dotyczy wynagrodzeń, które w obecnym roku zostały obcięte do zera dla części sędziów, nieuznawanych przez rządzącą koalicję. Jak się okazuje, mają one zostać przywrócone, a zaległości zwrócone wraz z odsetkami.

W budżecie Trybunału Konstytucyjnego na kolejny rok zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę tychże zaległych wynagrodzeń, wraz z odsetkami. Jest to kwota, którą Skarb Państwa jest winien sędziom Trybunału - powiedziała szefowa Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofia Hoffmann. Dodała, że jest to kwota 11 mln 220 tys. zł.

Ta propozycja budżetowa nie znalazła sprzeciwu w Sejmie. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu państwa, dokument po przyjęciu go przez Sejm, został skierowany do prac w Senacie.

W izbie wyższej uwagi zgłosił były minister sprawiedliwości, senator Adam Bodnar. Utrzymuje on, że wypłata zamrożonych wynagrodzeń jest niezasadna.

Postuluję obcięcie budżetu na kwotę 3 milionów 685 tysięcy złotych, bo to jest kwota, której Trybunał żąda na rzekomo zaległe wynagrodzenia - powiedział Bodnar.

To jednak nie formalnie zgłoszona poprawka, lecz zgłoszony pod rozwagę komisji postulat. Ustawa budżetowa czeka teraz na uchwałę Senatu, a następnie trafi do Sejmu, gdzie będą rozpatrywane ewentualne poprawki senackie wraz z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych.