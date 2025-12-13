123 białoruskich więźniów politycznych, w tym skazana na 11 lat za kratkami opozycjonistka Maryja Kalesnikawa, zostało ułaskawionych przez prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę. To odpowiedź na zniesienie amerykańskich sankcji na białoruski potas. Ułaskawieni pochodzą z różnych krajów, w tym z Polski.

/ Grafika RMF FM

Wśród 123 zwolnionych w sobotę więźniów politycznych są m.in. obywatele Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii, Japonii.

Portal Zierkało podał, że Mińsk uwolnił Polaka - Romana Gałuzę.

Łukaszenka ułaskawił też m.in. opozycjonistkę Maryję Kalesnikawę, o czym poinformowało Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Wolność odzyskał również laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki. Został przymusowo deportowany na Litwę.

Białoruska administracja przekazała na Telegramie, że ułaskawieni zostali skazani za przestępstwa, w tym szpiegostwo, terroryzm i ekstremizm. Ich uwolnienie jest częścią umowy ze Stanami Zjednoczonymi.

W sobotę USA zniosły sankcje na potas z Białorusi. John Coale, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkał się w Mińsku z Alaksandrem Łukaszenką.

Białoruś jest wiodącym producentem soli potasu, kluczowego składnika nawozów. Krajowe złoża tego surowca należą do największych na świecie.

Poprzednia wizyta amerykańskiej delegacji, również kierowanej przez Johna Coale’a, odbyła się we wrześniu i doprowadziła do uwolnienia 51 więźniów politycznych, w tym dwóch obywateli Polski. W zamian USA zniosły sankcje wobec białoruskich linii lotniczych Bieławia (Belavia).

Artykuł w trakcie aktualizacji...







