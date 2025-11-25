Kierowca Seata Toledo najpierw wyprzedzał na łuku drogi, a chwilę później zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka autem marki BMW. Zginął na miejscu. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek przed godz. 7 rano w miejscowości Emilcin w woj. lubelskim.

W Emilcinie doszło do śmiertelnego wypadku / Lubelska Policja /

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek przed godz. 7 na drodze wojewódzkiej 747 w Emilcinie (gm. Opole Lubelskie).

Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 34-letni kierowca Seata Toledo na łuku drogi wyprzedzał auto marki Dodge Ram. Zjechał jednak na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem marki BMW.

Siła uderzenia była ogromna - na zdjęciach z wypadku widać niemal sprasowane karoserie obu aut.

34-latek z Seata Toledo zginął na miejscu. Jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych.

26-letni kierowca BMW z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Kierujący BMW oraz 40-letni kierujący Dodge Ram byli trzeźwi - podkreśla komisarz Sabina Piłat-Kozieł z KMP w Opolu Lubelskim.