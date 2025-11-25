Ładunek transportowany helikopterem spadł na zalesiony teren niedaleko Chrzanowa w Małopolsce. To była paczka lub paleta z Valeo - informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Nikomu nic się nie stało. Sprawę bada teraz policja.

Helikopter z ładunkiem, zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Do groźnego incydentu doszło w poniedziałek po południu, w czasie strajku pracowników Valeo w Chrzanowie.

Ładunek transportowany helikopterem z zakładu Valeo spadł na zalesiony teren niedaleko Chrzanowa.

Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że z lecącego helikoptera, do którego na linie podwieszony był ładunek, spadła paczka bądź paleta. Do odczepienia ładunku doszło w rejonie zalesionym, na terenie powiatu chrzanowskiego - powiedziała RMF FM sierż. sztab. Kinga Korbel z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

Nikomu nic się nie stało. Sprawę bada teraz policja.

O incydencie poinformowano również Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.