Cieszą nas takie Fakty! Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz odebrał dzisiaj w imieniu naszej redakcji nagrodę Głos Pacjenta przyznawaną przez Fundację Carita im. Wiesławy Adamiec. Jest to wyróżnienie dla dziennikarzy, którzy interweniują i nagłaśniają problemy osób chorujących na nowotwory krwi.

Z okazji 15-lecia Fundacji Carita wprowadziliśmy Nagrodę "Głos Pacjenta", która przyznawana jest dziennikarzom za wkład w zmienianiu rzeczywistości pacjentów, zarówno, jeśli chodzi o codzienne życie, refundację nowych terapii oraz wprowadzanie nowych standardów terapeutycznych. W ostatnich latach wiele się zmieniło, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie komunikacja. Tutaj przede wszystkim redaktor Michał Dobrołowicz i redakcja RMF FM bardzo nam pomagali w ostatnich latach, jesteśmy im ogromnie wdzięczni. To jest nasz wspólny sukces w postaci rozwoju w obszarze hematoonkologii - podkreśliła Emilia Demczur, wiceprezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec.

Michał Dobrołowicz to dziennikarz, którego głos towarzyszy nam na co dzień. Jego obecność na antenie radia to nie tylko przekazywanie informacji, ale przede wszystkim odpowiedzialne podejmowanie tematów kluczowych dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia. W swojej pracy zadaje pytania, które są trudne, ale konieczne. Nie upraszcza tematów, ale konsekwentnie dąży do tego, żeby kwestie zdrowotne były przekazywane rzetelnie i zrozumiale, z poszanowaniem interesów pacjentów. I za to Michał otrzymuje nagrodę "Głos Pacjenta - dodał Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec.

Ta nagroda to jest dla mnie dowód na to, że warto kulturalnie i jednocześnie konsekwentnie zadawać pytania politykom i przedstawicielom państwowych instytucji, a potem cierpliwie czekać na odpowiedzi. Warto też rozmawiać z pacjentami oraz ich bliskimi o tym, co dzisiaj, tu i teraz ułatwiłoby im sytuację. W mojej ocenie, nasza radiowa misja, także w przypadku stacji komercyjnej, jaką jest Radio RMF FM, polega na tym, żeby o takich sprawach mówić, w takich sprawach interweniować, i takie tematy bardzo uważnie monitorować. Dziękuję za współpracę oraz inspirację, zarówno lekarzom, świetnym polskim hematologom, jak i przede wszystkim pacjentom. Jestem przekonany, że warto wykorzystywać cenny czas antenowy tak, by przyniósł pozytywne efekty właśnie dla tej grupy - mówił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Nagrodę wręczono w Warszawie, w czasie Forum Pacjentów Hematoonkologicznych.