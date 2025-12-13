Czy niedziela 14 grudnia jest niedzielą handlową? Od tego roku w grudniu - miesiącu świątecznym - trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Galeria handlowa w Polsce (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

14 grudnia sklepy będą otwarte. Tego dnia ci, którzy nie zdążyli zrobić zakupów w tygodniu lub w sobotę będą mogli to nadrobić.

Niedziele handlowe w grudniu 2025

W sumie w grudniu zakupy będzie można zrobić aż w trzy niedziele. Jedna z nich przypadła 7 grudnia. Pozostały więc jeszcze dwie:

14 grudnia

21 grudnia

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. To ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Po nowelizacji ustawy dotyczy to także trzech kolejnych niedziel poprzedzających Boże Narodzenie.

Wigilia dniem wolnym od pracy

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie Wigilii , czyli 24 grudnia, dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Od tego roku zatem trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.