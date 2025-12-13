Po raz kolejny Zaporoska Elektrownia Jądrowa na Ukrainie została odcięta od zasilania w wyniku działań wojennych. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) apeluje o natychmiastową ostrożność i powściągliwość, ostrzegając przed realnym zagrożeniem awarią jądrową.

Zaporoska Elektrownia Atomowa po raz dwunasty od początku wojny utraciła zasilanie z powodu działań wojennych.

Obie linie energetyczne zostały już przywrócone, ale sytuacja pozostaje napięta.

MAEA apeluje do stron konfliktu o powstrzymanie się od działań zbrojnych w pobliżu elektrowni.

Elektrownia pozostaje pod rosyjską okupacją od marca 2022 roku.

Prezydent Ukrainy ostrzega przed globalnym zagrożeniem związanym z atakami na infrastrukturę energetyczną.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że w wyniku intensywnych walk na południowym wschodzie Ukrainy Zaporoska Elektrownia Atomowa została odcięta od zewnętrznego zasilania. To już dwunasty taki przypadek od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według MAEA przerwa w dostawie energii była spowodowana uszkodzeniem sieci energetycznej w wyniku działań wojennych.

Szybka reakcja, ale ryzyko pozostaje

Jak przekazała MAEA, obie linie energetyczne zasilające elektrownię zostały już przywrócone. Mimo to dyrektor generalny agencji, Rafael Grossi, ponownie zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności przez siły zbrojne operujące w pobliżu obiektu. Podkreślił, że każda kolejna utrata zasilania zwiększa ryzyko poważnej awarii jądrowej, która mogłaby mieć katastrofalne skutki nie tylko dla Ukrainy, ale i całej Europy.

Zaporoska Elektrownia Atomowa - największa tego typu instalacja w Europie - znajduje się pod rosyjską okupacją od marca 2022 roku. Na terenie obiektu przebywają rosyjscy żołnierze oraz pracownicy państwowego koncernu Rosatom.

Ostrzeżenia przed globalnym zagrożeniem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wcześniej alarmował, że ataki na infrastrukturę energetyczną, w tym ostrzał linii energetycznych, mogą prowadzić do globalnego zagrożenia. W październiku podobny incydent miał miejsce w Czarnobylu, gdzie rosyjski ostrzał pozbawił elektrownię prądu, uniemożliwiając schładzanie reaktorów. Zełenski podkreślił, że sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest krytyczna i wymaga pilnej interwencji społeczności międzynarodowej.