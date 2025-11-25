Z 28-punktowego planu pokojowego, który Stany Zjednoczone przedstawiły po uzgodnieniach z Rosją, usunięto zapis o stacjonowaniu europejskich myśliwców w Polsce - potwierdził w rozmowie z amerykańskim korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Amerykanie zgadzają się, że w tego typu dokumencie nie powinny znajdować się punkty, które w jakikolwiek sposób dotyczą rozmieszczenia sił na terenie NATO.

Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM, zapytał Pawła Zalewskiego o to, czy może potwierdzić, że dziewiąty punkt - mówiący, iż europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce - został usunięty z 28-punktowego planu pokojowego, który Stany Zjednoczone przedstawiły po uzgodnieniach z Rosją.

Tak, on wypadł. Został potraktowany jako taki, który w tego typu dokumencie nie powinien się znaleźć - potwierdził wiceminister obrony narodowej.

Na pytanie, czy w Pentagonie jest zgoda co do tego, że wspomnianego punktu nie powinno tam być, stwierdził: Jest zgoda, że nie powinny się tam znajdować punkty, które w jakikolwiek sposób dotyczą rozmieszczenia sił na terenie NATO.

Amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce?

Paweł Żuchowski pytał też o to, czy amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. "Dla Departamentu Wojny deklaracja prezydenta (Donalda) Trumpa, która została przedstawiona w obecności prezydenta Karola Nawrockiego, traktowana jest jako wytyczna do polityki. Nie rozmawiamy na temat ograniczenia sił amerykańskich w Polsce" - zaznaczył Paweł Zalewski.

Ja zadeklarowałem natomiast gotowość do zwiększenia naszych możliwości infrastruktury, aby więcej Amerykanów, więcej amerykańskich żołnierzy stacjonowało w Polsce - podkreślił.

Paweł Żuchowski pytał też o to, na jakim etapie są negocjacje w sprawie pokoju w Ukrainie; z wiceszefem MON poruszona została również kwestia ataków hybrydowych na terenie Polski.