"Pracujemy nad tym, żeby spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Polski Karolem Nawrockim odbyło się jak najszybciej, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku w Warszawie" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Dodał, że strona ukraińska zaproponowała spotkanie prezydentowi w tym tygodniu. "Oczekujemy na odpowiedź Polski i pracujemy nad treścią całej wizyty".

Gość Piotra Salaka potwierdził informacje przekazywane przez prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który mówił, że do spotkania polityków dojdzie w Warszawie.

Najpierw będzie pytanie o bezpieczeństwo, związane z trwającą wojną Rosji przeciw Ukrainie i rozmowami pokojowymi. Oczywiście współpraca wojskowa, współpraca przemysłu obronnego. Oprócz tego pytania związane ze współpracą gospodarczą, w tym z odbudową. I również pytania historyczne, związane z trwającymi ekshumacjami (ofiar rzezi wołyńskiej - red.) - w ten sposób ambasador Ukrainy w Polsce odpowiedział na pytanie o planowaną agendę spotkania prezydentów Polski i Ukrainy.

MIGI-29 dla Ukrainy

W kontekście przekazania przez Polskę pozostających jeszcze w jej dyspozycji MiG-ów-29 Bodnar zwrócił uwagę, że nie będzie to przekazanie ale "wymiana".

Polska ma uzyskać od Ukraińców m.in. know how w zakresie wykorzystywania dronów na polu walki - powiedział gość RMF24. Ze słów Bodnara wynika, że do Polski trafią m.in. ukraińskie drony. Nie podał jednak w jakiej liczbie.

To nowoczesny sprzęt, który się dobrze sprawdził, będzie wzmacniał obronność Polski - przekonywał. Ambasador nie chciał podać terminu, w którym polskie MiG-i-29 trafią na Ukrainę (chodzi łącznie o 14 maszyn).

Jesteśmy online i słyszą nas nie tylko przyjaciele, ale i wrogowie. Nie wolno opowiadać o szczegółach, które mogą zakłócić naszą współpracę - podkreślił Wasyl Bodnar.

Polska przy stole negocjacyjnym. Jasne stanowisko Ukrainy

Bodnar pytany był także o to, czy Ukrainie zależy, by Polska była obecna przy stole negocjacyjnym. Bez Polski nie da się zapewnić trwałego pokoju. Od Polski zależy logistyka, jak będzie wyglądała odbudowa i jak pójdzie współpraca z innymi państwami w kwestii bezpieczeństwa - powiedział dyplomata.

Na uwagę, że przedstawicieli Polski nie było w czasie amerykańsko-ukraińskich negocjacji w Genewie, a także w czasie spotkania Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w Londynie (nie mówi się też o udziale Polski w czasie zaplanowanych na sobotę rozmów w Paryżu), Bodnar odparł, że to Ukraińcy byli stroną zapraszaną, a nie zapraszającą.

Byliśmy tam gośćmi, na zaproszenie organizatorów. Wszystkie pytania proszę skierować do tych, którzy te spotkania organizowali - dodał dyplomata.

Jest format "Koalicji chętnych", w którym Polska jest obecna. Inne formaty są wyznaczone przez innych partnerów - dodał.

Jesteśmy bliżej niż dalej jakichś konkretnych rozwiązań. Oczywiście strona ukraińska, zwłaszcza prezydent Zełenski, pracuje nad tym, aby te rozwiązania były jak najbardziej korzystne dla Ukrainy i w ogóle dla bezpieczeństwa europejskiego - odparł Bodnar.

Jak mówił, strona ukraińska chce zawieszenia broni na obecnej linii frontu. Oczywiście chodzi teraz o kwestie związane z gwarancjami bezpieczeństwa, to temat ważny z punktu widzenia niepowtórzenia tej agresji - dodał.

Trzecim obszarem (...) jest odbudowa Ukrainy i środki, które zostaną wykorzystane. My koncentrujemy się na tym, że to muszą być środki reparacyjne od strony rosyjskiej, te środki, które są teraz (zamrożone) w niektórych krajach w UE - podkreślił Bodnar.

Wybory na Ukrainie

Ambasador potwierdził, że Zełenski jest gotów do organizacji wyborów, nawet jeśli nie dojdzie do odwołania stanu wojennego.

Tak ogłosił i teraz pracuje z parlamentem nad tym, żeby zaproponować jakieś rozwiązania, które będą niezbędne, by pokazać, że demokracja w Ukrainie trwa - podkreślił. Jakie rozwiązania zostaną znalezione, nie umiem powiedzieć, takie dyskusje trwają - dodał.