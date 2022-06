Jarosław Kaczyński, prezes PiS odchodzi z rządu. Marek Tejchman zapytał gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM Janusza Kowalskiego, czy oznacza to, że zapanuje zgoda między Solidarną Polską i PiS-em?

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski / Kuba Rutka / RMF FM

Wideo youtube

Na pewno są to dwa minusy, minus ujemny i minus dodatni. Minus ujemny to osłabienie rządu. Pan premier (Kaczyński - red.), razem z ministrem Błaszczakiem podłożyli podwaliny pod nowoczesną armię. Ustawa o Obronie Ojczyzny to wielki sukces i historyczna zmiana. Minus dodatni to jest to fatalna wiadomość dla Platformy Obywatelskiej. Prezes Jarosław Kaczyński skupi się na wyborach i jestem pewien, że w duecie ze Zbigniewem Ziobro nie dopuści do tego, żeby totalna opozycja wróciła do władzy - odpowiedział poseł Solidarnej Polski.

Prawica wygrywa wybory tylko na wspólnych listach. Jeżeli PiS chce rządzić dalej Polską, a jestem przekonany, że nie chce oddać Polski w łapy Donalda Tuska, to musi to zrobić razem z Solidarną Polską - dodał Janusz Kowalski, pytany o start reprezentantów Solidarnej Polski ze wspólnych list wyborczych z PiS-em.

Marek Tejchman pytał swojego gościa również o KPO i związane z nimi reformy sądownictwa. Jednym z kamieni milowych, których realizacja jest konieczna do wypłaty unijnych środków, jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Wszystkie nasze zastrzeżenia zostały uwzględnione. Być może po wyborach uda nam się dokończyć reformę sądownictwa, która jest zablokowana od 2017 roku. Chcemy spłaszczenia struktury, chcemy, żeby sądy działały szybciej, lepiej (...). W mojej ocenie KPO nie zostanie Polsce wypłacone. Będą nas szantażować dalej, będą nas upokarzać. Kamienie milowe są kamieniem u szyi polskiej suwerenności - mówił Janusz Kowalski w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

ROZMOWA MARKA TEJCHMANA Z JANUSZEM KOWALSKIM

Marek Tejchman: Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu. To teraz będzie, rozumiem, zgoda pomiędzy Solidarną Polską a PiS-em, pomiędzy ministrem Ziobro a premierem Morawieckim.

Janusz Kowalski: Na pewno to są dwa minusy, minus ujemne i minus dodatni. Minus ujemny to osłabienie rządu. Pan premier (Kaczyński - red.) razem z panem ministrem Błaszczakiem położyli podwaliny pod nowoczesną armię. Ustawa o Obronie Ojczyzny to wielki sukces i historyczna zmiana modelu organizacji polskiej armii, gigantyczne inwestycje. Minus dodatni, to jest to fatalna wiadomość dla Platformy Obywatelskiej. Prezes Jarosław Kaczyński skupi się dzisiaj na wyborach i jestem przekonany, że w duecie ze Zbigniewem Ziobro nie dopuści do tego, żeby totalna opozycja z Donaldem Tuskiem, Hołownią i PSL doszła do władzy.

Czyli będziecie na wspólnych listach Zjednoczonej Prawicy?

Tylko na wspólnych listach i wspólnie prawica wygrywa wybory. Jeżeli PiS chce rządzić dalej Polską, a jestem przekonany, że nie chce oddać Polski w łapy Donalda Tuska, to musi zrobić to z Solidarną Polską, ze Zbigniewem Ziobro.

Trzy minuty i pan już trzech "Donaldów Tusków" wrzucił w rozmowie.

Jeżeli rozmawiamy o poważnych sprawach. Jest to rzeczywiście fatalny lider totalnej opozycji. Donald Tusk i oczywiście są przystawki jak Kosiniak-Kamysz czy Szymon Hołownia. Chociaż ja sobie bym życzył, żeby liderem opozycji była pani Izabela Leszczyna, bo im więcej ona mówi, tym większe poparcie ma Zjednoczona Prawica. Na ostatnie pytanie o podatki mówi, że jak wygramy wybory, to powiemy.

Panie pośle, ja bym panu bardzo serdecznie życzył, żeby Solidarna Polska miała poparcie takie, jak te, jak to pan określił, przystawki. Szymon Hołownia - ponad 10 proc. przez cały czas, PSL powyżej progu wyborczego. Solidarna Polska - w granicach jednego procenta.

Solidarna Polska ma kilka procent, my mamy własne badania, natomiast występujemy w ramach Zjednoczonej Prawicy.

We własnych badaniach jesteście na pierwszym miejscu?

Prawica zawsze wygrywa wtedy, kiedy jest razem i kiedy ma powyżej czterdziestu procent poparcia. Zapewniam państwa, że zrobimy wszystko, żeby nie dopuścić totalnej opozycji do władzy. Tych skarżypytów w Brukseli, którzy szkodzą Polsce.

W dzisiejszym sondażu dla "Rzeczypospolitej" jesteście, wy, jako Zjednoczona Prawica, nadal ze stratą 2,9 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Myślę, że to jest główny powód odejścia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Przygotowuje Zjednoczoną Prawicę, bo jest architektem Zjednoczonej Prawicy, do wyborów, tak abyśmy te wybory wygrali. Jestem przekonany, że tak się stanie.

A cena, którą zapłacicie za to, żebyście byli na listach Zjednoczonej Prawicy, to była ta kapitulacja w sprawie KPO? W sprawie ustaw sądowych, którą Solidarna Polska zrobiła, bo Izba Dyscyplinarna znika, test sędziego zostaje.

Nie, nie ma testu sędziego. Wszystkie nasze zastrzeżenia zostały uwzględnione w tej, oczywiście nie najlepszej ustawie, bo nie jest to nasza ustawa. Ustawa pana ministra Zbigniewa Ziobro, reformująca Sąd Najwyższy cały czas czeka na rozpatrzenie. Być może po wyborach uda nam się jednak dokończyć reformę sądownictwa, która jest zablokowana od 2017 roku.

A kto ją zablokował?

Taki był pomysł pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby porozumieć się z Brukselą. Stąd były przygotowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ustawy wspierane z Fransem Timmermansem. My chcemy spłaszczenia struktury, chcemy, żeby sąd działał szybciej, lepiej. Wierzymy, że przekonamy naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości do naszego modelu reformy. A sprawa KPO, jestem przekonany, chciałbym się w tej sprawie mylić, będzie się rozstrzygać za kilka miesięcy. W mojej ocenie KPO nie zostanie Polsce wypłacone. Będą szantażować nas dalej, będą upokarzać. Te kamienie milowe są kamieniami u szyi polskiej suwerenności.

Zaraz, zaraz. Jeżeli chodzi o kamienie milowe, to rzecznik rządu powiedział: "kamienie milowe, Krajowego Planu Odbudowy zostały przyjęte przez Radę Ministrów, jako dokument, prawie rok temu, a właściwie ponad rok temu, pod koniec kwietnia 2021 roku. Tam były kamienie milowe oraz upoważnienia do tego, by jeszcze drobne korekty, na poziomie dalszych negocjacji, robić przez ministra funduszy i polityki regionalnej. Być może koledzy z Solidarnej Polski, niestety kolejny raz, szukają jakiegoś sposobu na wyróżnienie się. Jest wiele fajniejszych, lepszych, pożytecznych sposobów. Chociażby przyspieszenie informatyzacji w wymiarze sprawiedliwości".

Wkrótce dalsza część rozmowy.