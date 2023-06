"To jest sytuacja bez precedensu. Prezydent zgłosił weto do swojego własnego podpisu – pięć dni po tym, jak go złożył" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef Polski 2050 Szymon Hołownia. "Takiego osłabienia Polski, jak w tym tygodniu, nikt nie mógł się spodziewać" – ocenił gość Marka Tejchmana.

Wideo youtube

Czy PiS zrobił w konia "trzecią drogę" - dopytywał swojego gościa Marek Tejchman, wskazując na zgłoszoną przez prezydenta Andrzeja Dudę zapowiedź nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej badającej rosyjskie wpływy.

Ta ustawa przecież obowiązuje - ta ustawa, którą podpisał prezydent. To, że ją chce znowelizować, to jeszcze nic nie zmienia. (...) Tak, jak prezydent zaskoczył PiS szybkim podpisaniem ustawy, tak samo zaskoczył ich nowelizacją - stwierdził Szymon Hołownia.

Tak naprawdę to jest sytuacja bez precedensu. Prezydent zgłosił weto do swojego własnego podpisu - pięć dni po tym, jak go złożył. Takich historii w polskiej polityce, w polskiej demokracji jeszcze nie było - ocenił Hołownia.

Takiego osłabienia pozycji Polski, jakiego doświadczyliśmy w tym tygodniu, takiego osłabienia pozycji prezydenta, nikt się nie mógł spodziewać - podkreślił lider Polski 2050.

Jak dodał, na to osłabienie zwrócili uwagę Amerykanie w oświadczeniu Departamentu Stanu. Zdaniem Hołowni, Stany Zjednoczone zwróciły Polsce uwagę, że ustawa mająca być antyrosyjska, jest antypolska.

Będąc antypolska, jest prorosyjska. Nakręca polaryzację, sprawia, że wojna polsko-polska staje się jeszcze bardziej gorąca - tłumaczył Hołownia.

To prawo trzeba wyrzucić do kosza - stwierdził Hołownia.

Marek Tejchman zapytał swojego gościa, czy nie przeszkadza mu wtrącanie się Amerykanów do polskiej polityki. To bardzo źle, że Polska znalazła się w takiej sytuacji, że Amerykanie czy ktokolwiek muszą zabierać głos w tej sprawie. Gdybyśmy się mieścili w szerokim torze demokracji i nie byłoby co do tego wątpliwości, to nikt by się w to nie wtrącał - oświadczył szef Polski 2050.

Amerykanie - według Hołowni - wtrącają się w ten sposób, że "mówią: słuchajcie, w ważnym kraju, przyfrontowym, gdzie jest mnóstwo naszych żołnierzy i od którego bardzo dużo zależy, jesienią może się skończyć demokracja i wybory mogą nie być wolne".

Czy w Polsce może się skończyć demokracja? - dopytywał prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM.

Amerykanie powiedzieli bardzo jasno w swoim oświadczeniu - i ja się z tym akurat zgadzam - że może być zagrożony proces demokratyczny, (...) bo pozbawia się na podstawie bezprawnej, bolszewickiej ustawy biernego programu wyborczego i nie można się od tego odwołać w normalnym trybie - dowodził Hołownia.