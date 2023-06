"Postanowiłem zrobić krok, który będzie swoistym 'sprawdzam' dla opozycji i rządzących. Przygotowałem nowelizację ustawy, by rozwiązać wszelkie wątpliwości i zarzuty" - oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim wystąpienia, odnosząc się do ustawy o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Jak dodał, nowelizacja jeszcze dziś trafi do Sejmu.

Andrzej Duda / Albert Zawada / PAP

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że podpisał ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich oraz że skieruje ją - w trybie następczym - do Trybunału Konstytucyjneg o. We wtorek ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a w środę weszła w życie.

Podczas dzisiejszego oświadczenia prezydent zapewnił o swoim "zdecydowanym poparciu" dla ustawy. Ta decyzja była absolutnie jednoznaczna i jestem absolutnie przekonany co do jej słuszności - zaznaczył.

Jak podkreślił, wobec pojawiających się wątpliwości przygotował projekt nowelizacji ustawy, który jeszcze dziś zostanie złożony w Sejmie.

Nie ukrywam, że zbulwersowany tymi zarzutami, które są ewidentnie nacechowane złą wolą wobec mnie i moich współpracowników, postanowiłem zrobić krok, który będzie swoistym "sprawdzam", także wobec uczestników naszej sceny politycznej. I to zarówno z obozu rządzącego, jak i z opozycji - oświadczył prezydent.

Prezydent zaproponował w nowelizacji cztery zmiany - pierwsza dotyczy składu komisji. Jak podkreślił, komisja będzie nadal komisją zewnętrzną wobec parlamentu, by nie uległa dyskontynuacji wobec zakończenia kadencji.

Ta komisja powinna być ponad wyborami, nie potrzebujemy komisji do wyborów. (...) Potrzebujemy komisji, która będzie działała i rzetelnie tę sprawę wyjaśni - powiedział Andrzej Duda. Uważam, że w tej komisji nie powinno być członków parlamentu, to powinno być w ustawie wyraźnie zapisane, że osoby, które sprawują mandaty parlamentarne, nie mogą być członkami komisji - ani posłowie, ani senatorowie. (...) Uważam, że to powinna być komisja ekspercka - dodał.

Kolejna zmiana zaproponowana przez Andrzeja Dudy dotyczy ścieżki odwoławczej od decyzji komisji - wnioski miałyby być rozpatrywane przez sądy powszechne, a nie sądy administracyjne.

Proponuję, aby środek odwoławczy od decyzji podejmowanej przez komisję kierowany był do Sądu Apelacyjnego - poinformował.

Przy czym dodatkowo jeszcze, aby rozwiać już wszelkie możliwości, jako sąd wskazany jest Sąd Apelacyjny w Warszawie, ale w przypadku, gdyby osoba, której dotyczyło postępowanie przed komisją i której dotyczy decyzja wydana przez komisję życzyła sobie inaczej, to według jej życzenia właściwym sądem może być także Sąd Apelacyjny ustalony ze względu na miejsce jej zamieszkania - powiedział prezydent.

Według projektu nowelizacji przedmiotem stwierdzenia komisji ds. rosyjskich wpływów będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Proponuję likwidację tzw. środków zaradczych, które obecnie ta komisja może orzekać - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent przekazał również, że jedna z głównych propozycji tej nowelizacji "dotyczy kwestii, która wzbudzała najwięcej kontrowersji".

Otóż dotyczy ona tzw. środków zaradczych, które zostały w tej ustawie wprowadzone, m.in. w istocie zakaz sprawowania funkcji, zakaz dostępu do informacji tajnych i objętych tajemnicą państwową, zakaz posiadania broni, to co wzbudziło takie kontrowersje - wyjaśniał prezydent.

Andrzej Duda poinformował, że w nowelizacji ustawy zaproponuje natomiast, żeby "te środki zaradcze zostały zlikwidowane". Proponuję, aby na ich miejsce pozostało tylko stwierdzenie komisji, że osoba, wobec której ustalono, że działała pod rosyjskimi wpływami, że taka osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym" - powiedział. Element, który już obecnie jest w ustawie, ale żeby był on głównym przedmiotem stwierdzenia komisji, jeśli komisja ustali wpływ rosyjski - dodał.

To usuwa bardzo wiele kontrowersji, które się pojawiają wobec tego, co obecnie jest zaproponowane w ustawie i mam nadzieję, że uspokoi również przynajmniej niektórych publicystów. Co do polityków, przede wszystkim opozycji, tych, którzy najgłośniej krzyczą, proszę bardzo, jest to "sprawdzam", czy państwo rzeczywiście uważacie, że komisja będzie działała źle, czy też po prostu boicie się stanąć przed komisją ewentualnie i złożyć przed nią zeznania, opowiedzieć, co i w jaki sposób, dlaczego robiliście, na oczach opinii publicznej - powiedział.

Prezydent zaproponował ponadto, aby prace komisji były transparentne, a jej prace możliwe do śledzenia przez opinię publiczną.

Polski przywódca zauważył, że "komisja powinna zacząć działać jak najszybciej" i wyraził nadzieję, że "dzięki mądrym, rozważnym i spokojnym decyzjom parlamentu tak się stanie".