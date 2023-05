"To są rozwiązania, które są absolutnie niespotykane w państwach demokratycznych, żeby organ administracyjny powoływany przez większość parlamentarną miał podejmować decyzje, które skutkują tym samym co orzeczenia sądowe" - mówił o komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jak dodał, "takich rzeczy w demokracjach po prostu się nie robi".

Kazimiera Szczuka zapytała swojego gościa o to, czy spodziewał się, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę dotyczącą powołania komisji.

Nie spodziewałem się, to znaczy myślałem, że jednak prezydent po tym, jak pokazał kilka razy swoje niezależne zdanie, po zawetowaniu "Lex Czarnek 1", "Lex Czarnek 2", "Lex TVN", że pójdzie taką samą drogą, że zda sobie sprawę z tego, jakie są niebezpieczeństwa konstytucyjne, jak to jest groźna ustawa dla polskiej demokracji, ale - jak myślę - wielu Polaków - zawiodłem się, myliłem się. To jest bardzo zła decyzja ze strony prezydenta - powiedział prof. Adam Bodnar.

Prowadząca Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytała rozmówcę o komentarz do słów posła PO Marcina Kierwińskiego, wedle których jest to "ustawa stalinowska".

Jest coś na rzeczy o tyle, że ta komisja łączy różne funkcje - funkcje śledcze oskarżycielskie i sądowe oraz - co więcej - decyzje wydawane przez komisję mają skutek natychmiastowy. Chodzi zwłaszcza o wydanie tych środków zaradczych, które mają polegać na zakazie pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat - stwierdził były Rzecznik Praw Obywatelskich.

Podkreślił, że "jak w każdym systemie autorytarnym, nie odbywa się za pomocą jednej osoby tylko za pomocą wszystkich". 234 posłów, którzy głosowali za ustawą, prezydenta, który to podpisał, jeszcze do tego mamy Trybunał Konstytucyjny, który wiadomo, że się tym nie zajmie i wreszcie mamy tych 9, którzy zgodzą się, aby pełnić funkcję śledczych-oskarżycieli - mówił.

Kto ma czyste sumienie, nie musi się bać - dodała Kazimiera Szczuka.

Jestem naprawdę przekonany co do czystego sumienia Donalda Tuska w całej historii - stwierdził prof. Bodnar.

Prowadząca rozmowę zapytała o to, czy Donald Tusk powinien się stawić, gdy będzie wezwany przed tę komisję.

Trudno jest mi powiedzieć, natomiast zgadzam się z tymi, którzy mówią, że trzeba zbojkotować prace tej komisji, że opozycja po prostu nie powinna wyznaczać swoich przedstawicieli - powiedział gość RMF FM.

Prof. Adam Bodnar krytycznie ocenił ustawę dotyczącą komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.

Jeżeli mamy do czynienia z aktem prawnym, który z gruntu jest wadliwy z punktu widzenia wartości konstytucyjnych, bo podstawową wartością konstytucyjną demokratycznego państwa prawnego jest kontrola sądowa i wydawanie decyzji przez sąd. Tak samo nie można praw publicznych odbierać na mocy decyzji jakiegokolwiek organu administracji publicznej - zaznaczył.

Ale jeżeli ktoś jest rosyjską onucą, to można, bo to jest na zasadzie tropienia lekarzy-trucicieli, ubeków - dodała Kazimiera Szczuka.

To jest sposób działania obozu władzy od kilku lat, żeby kogoś nazwać określonym mianem, postponować w oczach opinii publicznej, grillować na forum danej komisji i do tego wykorzystać cały aparat medialny, który powtarza określoną narrację - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.