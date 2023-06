To nie jest żadne wyjście z twarzą - tak Władysław Frasyniuk komentował decyzję Andrzeja Dudy o nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej. Oni są bez twarzy i nie jest to w żadnym naszym interesie, by pozwolić im wyjść z twarzą. Są recydywą w łamaniu Konstytucji. Żadnej litości, żadnego pobłażania, żadnej słabości - dodawał gość Rozmowy w południe w RMF FM .

Prezydencka propozycja zmian w ustawie o komisji ds. badania wpływów rosyjskich nadal niewiele zmienia - powiedział w rozmowie z RMF FM prof. Ryszard Piotrowski. Zdaniem konstytucjonalisty, zmiany nie usuwają wad prawnych ustawy, która nadal przewiduje karanie za czyny, które nie były zabronione w chwili popełnienia. Jak twierdzi, zniesienie tzw. środków zaradczych nie chroni też od wpływania na zachowania wyborców.

"Dla nas najważniejsza jest deputinizacja"

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości są zaskoczeni decyzją prezydenta. Cieszą się jednak, że komisja - nawet z wybitymi zębami - będzie mogła ruszyć.

Dla nas najważniejsza jest deputinizacja. Każdy scenariusz, który do tego doprowadzi, jest dobry - powiedział RMF FM Janusz Kowalski, polityk Suwerennej Polski i wiceminister rolnictwa.

Nie jesteśmy sceptyczni wobec propozycji pana prezydenta - tak w rozmowie z RMF FM mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Dodał, że "co do zasady partia jest gotowa poprzeć prezydenckie rozwiązania, ale ma kilka uwag".

Przypomnijmy: 2 godziny temu Andrzej Duda zapowiedział nowlizacją podpisanej w poniedziałek ustawy o komisji weryfikującej wpływy rosyjskie.



Z ustaleń RMF FM wynika, że Prawo i Sprawiedliwość bez problemu zgodzi się na to, by sędziami w nowej komisji nie mogli być ani posłowie, ani senatorowie.

Kontrowersje w PiS-ie budzi jedynie to, które kary nakładane na przesłuchiwanych należy usunąć. Prezydent chce usunąć wszystkie.

Politycy PiS chcą, by komisja mogła choć odbierać dostęp do informacji niejawnych. To kwestie negocjacji.

Dajmy tej ustawie wpłynąć do parlamentu, będziemy to wszystko na pewno analizowali - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Potwierdza, że partia chce, by prezydenckie zmiany były rozpatrywane na posiedzeniu Sejmu już za niecałe dwa tygodnie.

Wprowadzenie poprawek do ustawy przez prezydenta popiera też część polityków opozycji.

Wstyd na cały świat, ale lepiej późno niż wcale - stwierdził wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u i dodał, że poprze jak najszybsze wprowadzenie prezydenckiej nowelizacji pod głosowanie.

Matczak mówi o "kreowaniu jeszcze większego potwora"

W rozmowie z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Skorym do przygotowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji odniósł się prof. Marcin Matczak.

Prezydent Duda zatracił jakikolwiek zmysł prawniczy i działa wyłącznie politycznie - ocenił. Zdaniem konstytucjonalisty, "to, co robi prezydent, to kreowanie jeszcze większego potwora".

To jest potwierdzenie, że ta komisja będzie działała jako sąd niższej instancji, bo normalnie zaskarża się do Sądu Apelacyjnego wyrok Sądu Okręgowego. Mamy więc do czynienia właściwie z przyznaniem, że to, co oni będą robić, to będzie wydawanie swoistego wyroku. I to, że oni usuwają środki zaradcze, niczego nie zmienia, bo podstawową kwestią jest to, iż ta komisja będzie naruszała dobra osobiste jakichś ludzi zupełnie bez kontroli. Będą to robiły osoby, które działają zupełnie bezkarnie. Nawet jeżeli to nie będą politycy, to politycy będą te osoby wybierali - zauważył.

Zdaniem prof. Marcina Matczaka, prezydencki projekt nie zmienia głównego celu ustawy, jakim jest napiętnowanie polityków opozycji zarzutami szpiegostwa na rzecz Rosji.