Czy Polacy, którzy udali się na tereny objęte konfliktem na Bliskim Wschodzie, zrobili to na własną odpowiedzialność? Na co liczy KO składając w ostatnim możliwym dniu protesty wyborcze ws. wyborów prezydenckich? Na jakim etapie jest sprawa ekshumacji wołyńskich? M.in. o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej, pełnomocnika rządu ds. odbudowy Ukrainy. Zapraszamy!

Paweł Kowal, poseł KO, pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy / Marcin Suchmiel / RMF24 Ministerstwo Spraw Zagranicznych dementuje, że organizowało płatną ewakuację obywateli z terenu Izraela. "To była prywatna propozycja konsula honorowego z Betlejem" - powiedział na konferencji prasowej Paweł Wroński, rzecznik MSZ. Honorowy konsul z Betlejem nie poniesie więc żadnych konsekwencji swojej propozycji - informuje Michał Krasoń, reporter RMF FM. Czy Polacy, którzy udali się na tereny objęte konfliktem na Bliskim Wschodzie, zrobili to na własną odpowiedzialność? Poniedziałek, 16 czerwca, jest ostatnim dniem na składanie w Sądzie Najwyższym protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP. Sztab Rafała Trzaskowskiego ma złożyć dziś taki protest, domagając się się ponownego przeliczenia głosów "wszędzie tam, gdzie wykazane są nieprawidłowości". Do 2 lipca sprawa ważności wyborów prezydenckich musi się rozstrzygnąć. Na co liczy KO składając w ostatnim możliwym dniu protesty wyborcze ws. wyborów prezydenckich? Czy chodzi o zablokowanie zaprzysiężenia prezydenta elekta Karola Nawrockiego? Jest drugie pozwolenie na ekshumacje szczątków Polaków, pochowanych na terenie Ukrainy - poinformował ukraiński wiceminister kultury, Andrij Nadżos. Na jakim etapie jest sprawa ekshumacji wołyńskich? Kiedy można spodziewać się kolejnych zgód? Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Paweł Kowal komentuje w RMF FM Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!