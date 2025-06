"Może III wojna światowa już trwa. Na pewno mamy do czynienia z przesileniem w globalnej polityce. Płyty tektoniczne globalnej polityki się przesuwają" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Radosław Pyffel, ekspert ds. międzynarodowych z Instytutu Sobieskiego. "To wszystko są naczynia połączone. Europa zostanie sam na sam z Federacją Rosyjską, jeśli Stany Zjednoczone się zaangażują (w konflikt na Bliskim Wschodzie - przyp. red.)" - ostrzegał.

Weszliśmy w okres przesilenia. Nie wiem, czy to jest III wojna światowa, ale okres, w którym kto silniejszy, ten realizuje swój plan. Izrael idzie po ajatollahów. Za chwilę ostatecznie rozwiąże kwestię irańską i zdeinstaluje program nuklearny w Iranie - analizował Radosław Pyffel w RMF FM.

Ekspert z Instytutu Sobieskiego ostrzegał, że destabilizacja sytuacji w Iranie i wybuch wojny domowej w tym kraju grozi chaosem, którego konsekwencje odczuje wiele innych krajów.

Kilkaset tysięcy ludzi już uciekło z Teheranu na północ. Wściekły jednocześnie i pełen emocji jest Recep Erdogan. On wie, czym to grozi Turcji. Turcja będzie pierwsza dotknięta ewentualną falą uchodźców. Ale później, nie oszukujmy się, również my w Europie i Polska też - wyjaśniał Pyffel.

USA wejdą do Iranu? Ważą się losy wojny na Bliskim Wschodzie

