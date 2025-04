Ta uwaga idealnie obrazuje położenie Wspólnoty, uderzonej z jednej strony amerykańskimi cłami, a z drugiej rosnącym gigantem azjatyckim, który może nas zalać produkowanymi u siebie towarami.

Nie możemy odwrócić się od USA i zwrócić w stronę Chin, bo otwarlibyśmy rynek, który skierowałby do nas taki strumień towarów, że byłaby to prawdziwa powódź. Tsunami. Tego nie przetrzyma nawet rynek europejski - tłumaczy Pyffel.

Europa jest też bardzo zatomizowana, przez co bardzo trudno będzie stworzyć jej jednolitą politykę wobec Chin. Pyffel wyjaśnia, że państwa bałtyckie niemal całkowicie odcięły się od Pekinu, Węgry stanowią "rodzaj chińskiego lotniskowca, który otwiera Chinom europejski rynek", a Niemcy wciąż utrzymują intensywne kontakty biznesowe z Państwem Środka.

Według analityka Pekin chce, by Europa złożyła hołd, by "pokłoniła się przed cesarzem". Europa już to zrobiła wobec Turcji. Krytykowano Erdogana za jego politykę, a teraz uznaje się go za wartościowego członka koalicji chętnych w Ukrainie - ocenia ekspert.

Grzech pierworodny

Zdaniem analityka polityka europejska ugrzęzła w dogmacie, który już dawno przestał obowiązywać. Przekonywaliśmy Rosję, że inwazja na Ukrainę nie będzie grała na korzyść Moskwy, przekonywaliśmy Trumpa, że cła zaszkodzą głównie amerykańskiej gospodarce, zaraz będziemy przekonywać Chińczyków, że ich polityka jest niewłaściwa - przekonuje Pyffel, tłumacząc, że lepiej zmienić podejście na bardziej realistyczne i lepiej zrobić to późno niż wcale.

Walczymy o przetrwanie. Jako Europa i jako Polska. Walczymy, by nie zostać masą, która będzie rozgrywana dowolnie na globalnej scenie - mówi, dodając, że Niemcy pod tym względem "wzięły się do roboty". To na pewno zmieni Niemcy, ale pytanie brzmi, jak to zmieni Europę - zastanawia się Pyffel.

Sytuacja wydaje się wybitnie niekorzystna. Ursula von der Leyen przekonuje, że Europa jest drugim największym rynkiem po Chinach. Europa musi jednak pokazać swoją moc. Tymczasem próba generalna przychodzi w momencie, gdy świat zmienia się z trudną do przewidzenia dynamiką.

Ostatnie manewry chińskiego wojska w rejonie Tajwanu, pokazały, że Pekin może poważnie myśleć o zagrożeniu wyspie, bezpośredniemu sojusznikowi USA.

Myślę, że zaatakowanie Tajwanu przez Chiny jest ostatnią opcją. Bardziej prawdopodobna jest blokada - ocenia Radosław Pyffel.