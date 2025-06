Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku nocnego pożaru w Zabrzu. W ogniu stanęło poddasze trzypiętrowej kamienicy. To niejedyny pożar, do którego doszło dziś w województwie śląskim.

Jedna osoba trafiła do szpitala w wyniku pożaru, do którego doszło w trzypiętrowej kamienicy w Zabrzu / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu / Zobacz również: Pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. W tym mieście przedszkola będą czynne do godz. 20

Paralotniarka podczas lądowania uderzyła w zaparkowane auto

Sześć tygodni z drewnem w twarzy. Dramat kilkulatka

Przełom w leczeniu wzroku. Bez okularów po 15 minutach Jak przekazała we wpisie na Facebooku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, pożar wybuchł tuż po północy z wtorku na środę na poddaszu trzypiętrowej kamienicy przy ul. św. Urbana. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek ustaliła, że budynku ewakuowano 31 osób. Jedna z nich z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafiła do szpitala. "Podczas ewakuacji po drabinie mechanicznej jedno z dzieci poinformowało strażaka, że w mieszkaniu został jego ojciec. Natychmiast przystąpiono do przeszukiwania mieszkania, gdzie odnaleziono nieprzytomnego mężczyznę. Strażacy niezwłocznie wynieśli lokatora na zewnątrz budynku, po czym przekazali go pogotowiu ratunkowemu" - czytamy w relacji zabrzańskich strażaków. Budynek decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego został wyłączony z użytkowania. Mieszkańcom, którzy nie mieli gdzie przenocować, udostępniono miejsca w hali sportowej. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu poinformowała we wpisie na Facebooku, że w działaniach brało udział 14 zastępów PSP z Zabrza i sąsiednich miast oraz jednostki OSP z terenu miasta Zabrze. Akcja została zakończona przed godz. 6:00. W środę rano doszło też do pożaru w jednorodzinnym domu w Knurowie. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.