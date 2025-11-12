Marsz narodowców to wydarzenie, które przysłania wiele innych imprez oraz gromadzi czołowych polityków PiS, Konfederacji i jak w tym roku - samego prezydenta. W Popołudniowej rozmowie w RMF FM Annę Marię Żukowską zapytamy m.in. o to, dlaczego środowiska lewicy nie potrafią zorganizować tego dnia dużej uroczystości?

Wideo youtube

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen nazwał Jarosława Kaczyńskiego "chamem". Argumentował to tym, że prezes PiS "wprost powiedział, że osoby ze spektrum autyzmu nie powinny brać udziału w życiu publicznym". Czy to już otwarta wojna na prawicy i jak na tym konflikcie może zyskać ugrupowanie przewodniczącej klubu Lewicy?

Zigniew Ziobro chce być przesłuchany w Belgii lub na Węgrzech, tak zaproponował jego adwokat. W piątek Sejm uchylił immunitet posłowi PiS, byłemu ministrowi sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa chce mu postawić 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Jak Anna Maria Żukowska ocenia ruch byłego szefa MS?

