Wieczorny prysznic w ciemności robi furorę w mediach społecznościowych. Czy to tylko moda, czy faktycznie sposób na spokojny sen? Sprawdziliśmy, co na ten temat mówią eksperci i jak ciemny prysznic może wpływać na nasz mózg i samopoczucie.

Prysznic w ciemności - na czym polega nowy trend wellness?

Prysznic w ciemności, czyli wieczorny rytuał kąpielowy przy zgaszonym lub przyciemnionym świetle, zyskuje coraz większą popularność wśród osób szukających naturalnych sposobów na lepszy sen. Pomysł jest prosty: bierzemy prysznic wieczorem, wyłączając ostre światło, a zamiast tego stawiamy na półmrok, delikatne lampki czy nawet całkowitą ciemność. W mediach społecznościowych trend ten bije rekordy popularności - użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami i podkreślają pozytywne zmiany w jakości snu.

Jak światło wpływa na nasz mózg?

O tym, dlaczego prysznic w ciemności może być skuteczny, opowiedział Fox News Digital dr Daniel Amen, psychiatra, specjalista od obrazowania mózgu. Światło mocno wpływa na mózg - tłumaczy ekspert. Dzieje się to za pośrednictwem szlaku siatkówkowo-wzgórzowego, który łączy oczy z głównym zegarem biologicznym mózgu, zwanym jądrem nadskrzyżowaniowym.

Jasne światło, szczególnie to niebieskie, sygnalizuje naszemu organizmowi, że czas się obudzić, podnosząc poziom kortyzolu i obniżając melatoninę. Tymczasem "stłumione lub brak światła sygnalizuje bezpieczeństwo, aktywuje przywspółczulny układ nerwowy i rozpoczyna naturalny proces odpoczynku i naprawy organizmu".

Ciemność wycisza "radar zagrożeń" mózgu

Pomyśl o przyciemnionym świetle jak o wyciszeniu ‘radaru zagrożeń’ mózgu - wyjaśnia dr Amen - Mniejsza stymulacja ułatwia logicznej części mózgu ponowne przejęcie kontroli. Dla wielu osób oznacza to uczucie spokoju, jasności i ugruntowania.

Zmniejszenie bodźców wzrokowych przekłada się na mniejsze obciążenie sensoryczne mózgu. To oznacza, że mózg otrzymuje mniej sygnałów do przetworzenia, więc część mózgu odpowiedzialna za strach i stres ma mniej powodów do reakcji - dodaje ekspert.

Jak zacząć? Praktyczne wskazówki

Dla tych, którzy chcieliby spróbować, dr Amen zaleca stopniowe wprowadzanie zmian. Najlepiej rozpocząć od przyciemniania świateł na 60 do 90 minut przed snem lub używania miękkiego, bursztynowego bądź czerwonego światła zamiast typowego, jasnego oświetlenia.

Podczas wieczornego prysznica warto zrezygnować z telefonu, wyłączyć światło i zadbać o kilka prostych udogodnień, takich jak olejek lawendowy lub kadzidłowy, chłodna temperatura w pomieszczeniu (około 18-20°C) i miękkie ręczniki. Cały rytuał nie musi być długi - już 15-20 minut wystarczy, by poczuć różnicę.

Prysznic w ciemności - dla kogo?

Prysznic w ciemności to prosty i naturalny sposób na wyciszenie się przed snem, który może przynieść ulgę osobom zmagającym się ze stresem, lękiem czy trudnościami ze snem / Shutterstock

Jak przekonuje dr Amen, prysznic w ciemności może być szczególnie kojący dla osób zmagających się z lękiem, ADHD czy bezsennością. Tworzą zewnętrzny spokój, który prowadzi do wewnętrznej regulacji - mówi ekspert.

Nie każdy jednak poczuje się komfortowo w ciemności. Dla osób z historią traumy, depresją lub dysocjacją bycie samemu w ciemności może wydawać się bardziej narażające niż uspokajające - zauważa dr Amen. W takich przypadkach można sięgnąć po miękkie światło, cichą muzykę lub kojące zapachy, by przestrzeń była bardziej przyjazna.

Prysznic na dobry początek dnia? Wybierz zimno!

A co, jeśli wolimy prysznic rano? Dobrym rozwiązaniem może być zimny prysznic. Jak podkreśla dr Amen, zimne prysznice stymulują nerw błędny, zmniejszają stan zapalny i aktywują części mózgu, które mogą uspokoić ciało po długim narażeniu. Stosowany rano, na zimno może dodać energii i poprawić koncentrację. Stosowany wieczorem powinien być krótki i połączony z ciepłem, aby nie zakłócać snu - radzi ekspert.

Podsumowując, prysznic w ciemności to prosty i naturalny sposób na wyciszenie się przed snem, który może przynieść ulgę osobom zmagającym się ze stresem, lękiem czy trudnościami ze snem. Jak podkreśla dr Amen, "ten rytuał daje ciału i umysłowi ‘ciche miejsce do regeneracji układu nerwowego’". Warto spróbować, zwłaszcza jeśli do tej pory wieczorny prysznic był dla nas tylko rutyną - być może ciemność przyniesie nam spokój, o którym nawet nie marzyliśmy.