Prokuratura w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia, do którego doszło we wtorek wieczorem w czasie polowania w miejscowości Milejów niedaleko Łęcznej. Zginął 68-letni mężczyzna. Sprawca został zatrzymany. Jest nim 50-latek.

Prokuratorzy prowadzą oględziny w rejonie lasu w miejscowości Milejów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Prokuratorzy prowadzą oględziny w rejonie lasu w miejscowości Milejów, gdzie po zmroku doszło do śmiertelnego postrzelenia. Tam śledczy zabezpieczają ślady.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, na miejscu wieczorem było tylko dwóch mężczyzn. Nie było świadków. Dlatego kluczowe na tym etapie jest to, by poznać dokładny przebieg polowania.

Najpóźniej w czwartek przesłuchany ma zostać też zatrzymany 50-latek.

Na razie śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Za to grozi do 5 lat więzienia.