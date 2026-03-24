W Popołudniowej rozmowie RMF FM zapytamy posła PiS Michała Wosia, po co Karolowi Nawrockiemu spotkanie z węgierskim premierem Viktorem Orbanem.

Michał Woś / Marcin Suchmiel / RMF FM

Na Węgrzech twa kampania wyborcza - wybory parlamentarne odbędą się 12 kwietnia. Michała Wosia zapytamy, dlaczego Karol Nawrocki zaangażował się we wsparcie jednego z kandydatów.

Prezydent w piątek weźmie udział w kongresie CPAC, czyli jednym z najważniejszych wydarzeń konserwatywnych na świecie. Jaki jest cel wizyty? Dlaczego Karol Nawrocki zdecydował się na wyjazd?

Uczestnikami wydarzenia będą między innymi Željka Cvijanović, była prezydent Republiki Serbskiej, która w przeszłości została objęta sankcjami USA za podważanie porozumień pokojowych w Bośni i Hercegowinie, czy Ché Ahn, pastor kościoła Harvest Rock Church, który twierdzi, że Donald Trump jest wysłannikiem Boga. Dlaczego prezydent Polski zdecydował się na udział w wydarzeniu, które skupia tak kontrowersyjnych gości?

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że do Sejmu trafi poprawiona wersja prezydenckiego projektu "SAFE 0 proc.". Czy decyzja wicepremiera zadawala polityków PiS?

Na rozmowę Joanny Górskiej z posłem PiS Michałem Wosiem zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM

