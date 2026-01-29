Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej jednogłośnie zdecydowali o wpisaniu irańskiej Gwardii Rewolucyjnej na listę organizacji terrorystycznych. Decyzja ta jest odpowiedzią na brutalne działania irańskich władz wobec uczestników antyrządowych protestów.

Unia Europejska uznała Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) za organizację terrorystyczną.

Decyzja zapadła podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE w Brukseli.

To reakcja na brutalne represje wobec protestujących w Iranie.

Podczas czwartkowego spotkania w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej podjęli decyzję o uznaniu irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, znanej także jako Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), za organizację terrorystyczną. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na brutalne działania irańskich władz wobec uczestników masowych protestów, które wybuchły w kraju pod koniec grudnia na tle kryzysu gospodarczego i spadku wartości riala.

Według różnych źródeł, w wyniku tłumienia demonstracji zginęło od kilku tysięcy do nawet 36,5 tys. osób. Unijni politycy podkreślają, że represje nie mogą pozostać bez odpowiedzi.

Jasny sygnał potępienia

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśliła, że represje wobec własnych obywateli nie mogą pozostać bez odpowiedzi ze strony społeczności międzynarodowej. "Każdy reżim, który zabija tysiące swoich obywateli, zmierza ku własnemu upadkowi" - napisała na platformie X.