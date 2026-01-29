Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej jednogłośnie zdecydowali o wpisaniu irańskiej Gwardii Rewolucyjnej na listę organizacji terrorystycznych. Decyzja ta jest odpowiedzią na brutalne działania irańskich władz wobec uczestników antyrządowych protestów.

  • Unia Europejska uznała Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) za organizację terrorystyczną.
  • Decyzja zapadła podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE w Brukseli.
  • To reakcja na brutalne represje wobec protestujących w Iranie.
Podczas czwartkowego spotkania w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej podjęli decyzję o uznaniu irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, znanej także jako Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), za organizację terrorystyczną. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na brutalne działania irańskich władz wobec uczestników masowych protestów, które wybuchły w kraju pod koniec grudnia na tle kryzysu gospodarczego i spadku wartości riala.

Według różnych źródeł, w wyniku tłumienia demonstracji zginęło od kilku tysięcy do nawet 36,5 tys. osób. Unijni politycy podkreślają, że represje nie mogą pozostać bez odpowiedzi.

Jasny sygnał potępienia

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podkreśliła, że represje wobec własnych obywateli nie mogą pozostać bez odpowiedzi ze strony społeczności międzynarodowej. "Każdy reżim, który zabija tysiące swoich obywateli, zmierza ku własnemu upadkowi" - napisała na platformie X.

Jej słowa odzwierciedlają stanowisko UE, która zdecydowanie potępia działania irańskiego reżimu.

Konsekwencje dla Iranu

Oprócz wpisania IRGC na listę organizacji terrorystycznych, UE rozszerzyła także tzw. "czarną listę" o osoby i podmioty odpowiedzialne za represje wobec demonstrantów. Oznacza to zamrożenie ich aktywów na terenie Unii, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz, w przypadku osób fizycznych, zakaz wjazdu do krajów UE.

Na Iran już wcześniej nałożono sankcje za wspieranie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Gwardia Rewolucyjna - potężna siła w Iranie

Gwardia Rewolucyjna, powstała po rewolucji islamskiej w 1979 roku, jest największą siłą militarną w Iranie. Oprócz własnych wojsk lądowych, marynarki i sił powietrzno-kosmicznych, IRGC kontroluje aparat przymusu, programy nuklearne i rakietowe oraz kluczowe sektory gospodarki.

Dotychczas jedynym irańskim podmiotem uznanym przez UE za terrorystyczny była Dyrekcja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Ministerstwie Wywiadu i Bezpieczeństwa.