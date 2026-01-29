W 2026 roku Kraków przeznaczy rekordową kwotę 1,5 mld zł na inwestycje blisko mieszkańców - poinformował prezydent Aleksander Miszalski podczas konferencji dotyczącej planów na 2026 r. Władze miasta zapowiadają szereg projektów infrastrukturalnych oraz działania na rzecz stabilności finansowej.

Kraków rozwija się, realizowane są i będą ważne inwestycje blisko mieszkańców, miasto ma konkretny plan działania, by doprowadzić do stabilności finansowej – poinformował prezydent Aleksander Miszalski podczas czwartkowej konferencji dotyczącej planów na 2026 r.

Na program inwestycyjny w tym roku miasto przeznaczyło 1,5 mld zł i – jak przekazał prezydent miasta – jest to rekordowa kwota.

Rekordowy budżet na inwestycje

Miasto planuje w tym roku budowę między innymi 7,7 km nowych chodników, doświetlenie około 50 przejść dla pieszych oraz odnowienie oznakowania w kolejnych 50 lokalizacjach.

Powstanie także 26 nowych wiat przystankowych i 200 ławek dla oczekujących na autobus.





Duże projekty transportowe

W 2026 roku zakończy się budowa IV linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, która połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema. Nowa linia skróci czas dojazdu do centrum o około 12 minut. To pierwszy tak duży projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Dobiegają końca także przebudowy węzła Straszewskiego – Piłsudskiego oraz rozbudowa ulicy Kocmyrzowskiej. Do użytku zostanie oddana kładka Kazimierz – Ludwinów nad Wisłą, której koszt wyniósł około 127,9 mln zł.

Plany na przyszłość: metro i edukacja

Trwają przygotowania do budowy metra w Krakowie. W 2026 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji technicznej tej inwestycji.

Wśród kluczowych inwestycji edukacyjnych wymieniono budowę 11 żłobków w różnych dzielnicach miasta, m.in. w Dębnikach, Bronowicach, Swoszowicach, Nowej Hucie i na Wzgórzach Krzesławickich.

Prezydent Aleksander Miszalski podkreślił, że miasto konsekwentnie dąży do poprawy sytuacji finansowej. Cel strategiczny – chcemy doprowadzić do stabilności finansowej, której brakowało w ostatnich latach – powiedział prezydent.

Według prognoz, Kraków w 2026 roku osiągnie nadwyżkę operacyjną. W 2025 roku deficyt operacyjny wyniósł minus 119 mln zł, a w 2023 roku aż minus 740 mln zł. Ostateczny deficyt budżetowy za ubiegły rok był niższy od planowanego i wyniósł minus 946 mln zł.



Uruchomiona została strona internetowa wdobrymkierunku.krakow.pl, na której mieszkańcy mogą śledzić realizację zapowiadanych działań.



